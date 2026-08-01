Las pallozas de Piornedo, un bien patrimonial que sufre el paso del tiempo: «Teñen a vida contada»
CERVANTES / LA VOZ
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Los vecinos de la aldea prerromana temen que algunas de sus construcciones no se puedan mantener en pie un año por la falta de mantenimiento. Se destinarán 100.000 euros a repararlas, pero los afectados lo ven «insuficiente»04 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Eu prefiro non mirala moito, porque me entran ganas de chorar». Son las palabras de Celia mientras muestra la palloza que tiene al lado de su casa, o lo que queda de ella, en Piornedo,