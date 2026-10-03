Aparecen muertos dos hermanos en una aldea de Castroverde

Óscar Cela

Tragedia familiar en Castroverde, con la aparición esta mañana de dos hermanos muertos con signos de violencia, aunque las primeras hipótesis de la Guardia Civil están enfocadas a un fratricidio, con lo que el hermano mató a su hermana, para después suicidarse. Los hechos ocurrieron en la parroquia de Santa María de Agustín. Los hermanos, de entre 60 y 70 años, vivían juntos y no se conocían problemas de convivencia. Gente allegada señala que «un non podía vivir sen o outro».

Fue una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) la que dio la alerta, sobre las nueve de la mañana, del suceso. Cuando los agentes de la Guardia Civil entraron en la casa se encontraron, en su interior, a la mujer tendida en la cama, con la ropa ensangrentada ya que presentaba varias heridas que pudieron hacerse con un cuchillo de cocina. Por su parte, su hermano, estaba muerto en el exterior de la vivienda, en una fosa séptica

En el lugar de los hechos, además de agentes de la Guardia Civil, acudieron ambulancias del 061 y los Bomberos del parque comarcal de Sarria. Las primeras investigaciones descartan que en la muerte de estos hermanos hubiese terceras personas, por lo que todo parece apuntar a que el hermano mató a su hermana, a la que cuidaba porque tenía discapacidad tanto física como intelectual, y luego se suicidó.

Un coche de la Guardia Civil en la aldea de Agustín, en Castroverde, donde han aparecido dos hermanos muertos OSCAR CELA

Los vecinos de esta aldea, de diez habitantes cuando hace dos décadas eran el doble, no se explican lo sucedido porque señalan que los hermanos se llevaban bien y no tenían problemas económicos. Vivían solos desde hace más de ocho años, cuando fallecieron sus padres, y contaban con la ayuda municipal a través de dos trabajadoras del SAF, que acudían por las mañanas y las tardes para hacerles tareas domésticas.

«É todo moi triste, porque estaban moi unidos, e por moi mal que estivera ela, foi atacar ao que máis quería», explica un vecino consternado. Los dos hermanos, de la casa conocida como Ramos, ya estaban jubilados y habían trabajado con sus padres en la granja familiar.