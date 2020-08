La residencia de Castroverde por fin abrirá en breve

0

lugo 11/08/2020

El presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, firmaron este martes el convenio específico para la puesta en marcha del Centro de Atención a Maiores de la localidad. Este es el último trámite interadministrativo entre ambas instituciones antes de proceder a la apertura de la residencia.

Tomé Roca explica que «nos vindeiros días abrirase o calendario administrativo para a solicitude de praza para que as persoas interesadas poidan presentar as súas instancias de solicitude». El Centro de Maiores de Castroverde contará con 30 plazas de residencia y 24 de centro de día.

El mandatario provincial destaca que desde la institución provincial «avanzamos e cumprimos co compromiso que adquirimos cando aprobamos os Orzamentos 2020 de abrir as residencias de Castroverde e Pedrafita do Cebreiro antes de que remate o ano e nese camiño estamos, sempre e cando as condicións sanitarias nolo permitan».

Este acuerdo establece la prioridad de acceso a las plazas para los vecinos de Castroverde; en segundo término para los dos municipios limítrofes o de la comarca; y después, para los vecinos de la provincia en general. «Así mesmo, recolle que a Deputación se compromete a efectuar o financiamento previsto, a actuar como órgano de contratación e a impulsar un equipo técnico especializado no ámbito dos servizos sociais. E pola súa banda, o Concello comprométese a colaborar coa institución provincial e a facer as achegas económicas previstas».

Además, el presidente avanzó que en las próximas semanas, la Diputación sacará a contratación la prestación pública de este nuevo servicio, y también está previsto aprobar el presupuesto estimado para los primeros cuatro años de funcionamiento del centro, que asciende a cerca de 2,3 millones de euros.

Tomé Roca recordó que «no que levamos de mandato abrimos a residencia da Fonsagrada, licitamos o equipamento da de Pedrafita do Cebreiro, iniciamos os traballos da residencia de Guitiriz na Casa da Botica, recibimos as obras da residencia de Meira, adxudicamos as obras da de Portomarín, asinamos un protocolo para construír a de Pantón, ademais de prorrogar os convenios das de Becerreá e O Courel e temos previsto sacar de novo a licitación os traballos da da Pobra do Brollón».

En cuanto al año que viene, el mandatario provincial avanzó que «poderán entrar en funcionamento os centros de maiores de Meira, Navia de Suarna e Ribas de Sil, que teñen as obras dos edificios acabadas».

Os centros da Deputación de Lugo teñen unha filosofía propia, que lle dá valor á proximidade coas persoas e cunha atención de calidade. “O modelo radica nunhas infraestruturas pensadas para poucos usuarios nas que se garante que os maiores reciben os coidados e os servizos que precisan e aos que teñen dereito, preto do seu lugar de residencia. Permitimos que cada persoa poida seguir vivindo no lugar no que fixo a súa vida, convivindo cos seus veciños e veciñas e atendidos por persoal que na súa maioría é da súa contorna e que mesmo coñecen”, manifestou.