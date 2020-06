Amigos do Patrimonio de Castroverde retomaron os roteiros

Lugo 26/06/2020 09:46 h

Despois de catro meses, a Asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde retomaron os roteiros polas parroquias de Souto de Torres, Rebordaos e Moreira. Entre outras cousas, visitaron a Pena Escrita, onde Patrimonio dos Ancares descubriu recentemente uns petróglifos, Fonte do Piago, Castro de Rebordaos, miradoiro do monte da Lomba ou a cova da Valiña.