Muere un hombre de 90 años tras salirse de la vía con su cuatriciclo ligero en Castro de Rei

El conductor del cuadriciclo accidentado en Castro de Rei falleció posteriormente en el HULA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

Un varón de 90 años murió este lunes en el municipio lucense de Castro de Rei tras sufrir un accidente de tráfico en una carretera secundaria. Ocurrió a las 12.07 horas en el punto kilométrico 9 de la LU-P-1706, que conecta el núcleo cospeitense de Feira do Monte y el propio Castro. Según el parte de la Guardia Civil de Tráfico, se salió de la vía por el margen izquierdo y acabó chocando contra la cuneta.

El afectado, un varón de 90 años, resultó herido en el siniestro. Los equipos de emergencias lo rescataron y lo derivaron al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo. A pesar de los intentos del personal sanitario, el hombre terminó falleciendo.

Era el conductor y único ocupante del vehículo. Este quedó pendido sobre el margen de la cuneta, dañado por su parte delantera. Los efectos del choque no parecían graves, pero la edad del fallecido pudo jugar un papel en el desenlace fatal. El vehículo era un cuatriciclo ligero, un tipo de vehículo que no necesita carné para poder manejarlo.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron efectivos del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico.