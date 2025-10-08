A la venta una aldea de Becerreá por menos de 100.000 euros: una casa, bodega, 8.000 metros cuadrados de finca y vistas a Os Ancares
LUGO / LA VOZ
BECERREÁ · Exclusivo suscriptores
Una inmobiliaria lucense ofrece estas propiedades y asegura que cada vez más inversores extranjeros se interesan por la provincia09 oct 2025 . Actualizado a las 04:18 h.
El interés de inversores extranjeros en la provincia de Lugo no para de crecer. Y esta moda no hace más que alimentar al mercado, que sigue sacando a la venta propiedades en distintos puntos de la