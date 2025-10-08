A la venta una aldea de Becerreá por menos de 100.000 euros: una casa, bodega, 8.000 metros cuadrados de finca y vistas a Os Ancares

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

BECERREÁ · Exclusivo suscriptores

La propiedad se ubica en una parroquia a dos kilómetros del centro de Becerreá
La propiedad se ubica en una parroquia a dos kilómetros del centro de Becerreá GALICIAN COUNTRY HOMES

Una inmobiliaria lucense ofrece estas propiedades y asegura que cada vez más inversores extranjeros se interesan por la provincia

09 oct 2025 . Actualizado a las 04:18 h.

El interés de inversores extranjeros en la provincia de Lugo no para de crecer. Y esta moda no hace más que alimentar al mercado, que sigue sacando a la venta propiedades en distintos puntos de la

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete