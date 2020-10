Documentan un castro en Becerreá e dúas mámoas en Navia de Suarna

0

lugo 27/10/2020 12:59 h

Grazas á precisión de antigos topónimos, os membros do Colectivo Patrimonio dos Ancares acaban de documentar un novo castro en Becerreá e dúas novas mámoas en Navia de Suarna. Estes elementos patrimoniais están sen catalogar, non figurando nin no Plan Básico Autonómico nin no de Aproveitamentos Forestais da Xunta de Galicia.

O castro, explican, atópase entre as parroquias de Cascallá e Furco (Becerreá), nun outeiro situado a 875 metros de altitude, entre os regos da Cerdeiriña e Navallos. «Consta dun só recinto de forma ovalada cunhas medidas aproximadas de 70 por 40 metros, protexido polo sur-oeste por afloramentos rochosos e o resto polo desnivel do terreo. O sitio conserva os evocadores topónimos de O Castro e Seara do Castro; este último puido acoller un antecastro, moi modificado na actualidade polos labores agrícolas e forestais», sinala o historiador Xabier Moure.

Con este, o concello de Becerreá conta con 31 castros, catro documentados polo noso colectivo.

Pola súa parte, as dúas mámoas localizámolas na Balsa, parroquia de A Ribeira (Navia de Suarna), «no sitio que aínda conserva o inequívoco nome de A Medorra», a 898 metros de altitude, nas inmediacións do coñecido como Camiño do Teso, e a menos de 800 metros do límite con San Antolín de Ibias, en Asturias. «O primeiro enterramento ten unhas medidas de 14 metros de diámetro e 0,90 de alto, observándose no centro do túmulo un cráter de violación de dous metros de diámetro. O segundo enterramento atópase a 160 metros do anterior, cunhas medidas de 15 metros de diámetro e 0,80 de alto. Son as mámoas situadas máis ao norte da comarca dos Ancares».

O concello de de Navia de Suarna acolle o 65 por cento das mámoas documentadas nos seis concellos da comarca dos Ancares.

Os achados xa foron comunicados ao Servizo de Xestión Cultural da Consellería de Cultura en Lugo para que procedan á súa catalogación.