El incendio forestal de Baleira ya está estabilizado y los desalojados vuelven a sus casas

Operativo de Medio Rural trabajando este miércoles en el incendio forestal de Baleira Eliseo Trigo | EFE

El primer gran fuego del año en Galicia está estabilizado. El incendio forestal de Baleira quedó bajo control en la mañana de este jueves tras una jornada complicada por el fuerte viento. Pasadas las 10.00 horas, Medio Rural desactivó el nivel 2 de peligrosidad del denominado como Incendio Forestal Cubilledo-Baleira. Los casi 50 vecinos desalojados de cuatro aldeas de ese municipio, de A Fonsagrada y Ribeira de Piquín fueron regresando a sus casas paulatinamente durante la madrugada del miércoles al jueves. El fuego ha arrasado, según los últimos datos de la consellería, unas 1.400 hectáreas.

El incendio se inició en la tarde del martes, a eso de las 17.00 horas, en la parroquia de Cubilledo. Aunque parecía que iba a ser controlado el miércoles, las ráfagas de viento dieron un giro al operativo de extinción. El martes, la última actualización del fuego era de un alcance de 70 hectáreas quemadas. Rápidamente, crecieron durante las primeras horas de la mañana del miércoles hasta llegar a las 700. El momento más crítico fue cuando las llamas se acercaron a dos núcleos de población de Baleira, Murias y A Cortevella. El viendo impedía emplear medios aéreos, lo que complicó el trabajo de las brigadas.

Casi 50 vecinos tuvieron que ser desalojados de sus casas y la Consellería de Medio Rural activó sobre las cinco de la tarde el nivel 2 de peligrosidad, cuando el fuego también se acercaba al núcleo de Fórneas. Finalmente fueron cuatro las aldeas más afectadas, llegando también a núcleos de A Fonsagrada, A Cortevella y Estremeiro.

La UME envió a medio centenar de militares para combatir el fuego

Además de los medios locales y autonómicos, se tuvieron que sumar a las labores de extinción la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León) y en la madrugada de este jueves la Unidad Militar de Emergencias con base en León. Tras una intensa noche de trabajo, la Xunta informó esta mañana de que el incendio forestal bajaba a nivel 1 y estaba estabilizado, por lo que todos los vecinos ya podían empezar a regresar a sus casas. Algunos ya volvieron de madrugada.

Los medios de extinción trabajan ahora en extinguir las llamas y enfriar aquellos lugares donde pueden avivarse. En el operativo de Medio Rural trabajan cuatro técnicos, 24 agentes, 41 brigadas, 23 motobombas y tres palas, una unidad técnica de apoyo, dos aviones, tres helicópteros y la unidad militar de emergencias. La UME, concretamente, aportó 53 militares y 17 vehículos para colaborar en las labores de extinción.

En lugar donde se originó el fuego está cerca del bosque autóctono de A Marronda, una Zona de Especial Conservación cerca de los límites con Ribeira de Piquín y Meira, lo que hizo saltar todas las alarmas. Sin embargo, el viento fue moviendo las llamas hacia la dirección contraria.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Las llamas avanzan sin freno en el incendio forestal de Baleira La Voz

Alfonso Rueda: « Non pararemos ata extinguir os lumes nin ata saber as causas »

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no quiso dejar de lado su preocupación con respecto al fuego. El miércoles, en una visita que tenía programada a la zona por otros motivos, expresó su preocupación por los incendios forestales en Galicia y aseguró que su Gobierno no parará «ata extinguilos» y tampoco «ata coñecer as causas».

«Moi pendentes do incendio de Baleira. A prioridade é a atención aos desaloxados e pedir máxima precaución aos afectados, tanto alí como noutros lugares con incendios activos. Non pararemos ata extinguilos nin ata saber as causas. En Galicia non hai impunidade para os incendiarios», llegó a escribir el mandatario en su Twitter.

La Xunta prohibió este miércoles las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia debido a las condiciones meteorológicas. La Consellería de Medio Rural no dará más permisos y ha suspendido los ya concedidos. Solo quedan excluidas de esta prohibición las quemas controladas que ejecuta el Servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales, «debidamente planificadas», ya que disponen de medios de extinción.