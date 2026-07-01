Descifran una enigmática inscripción del siglo IX en la iglesia de Santo André de As Nogais

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

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Iglesias de Santo Andrés de As Nogais
Iglesias de Santo Andrés de As Nogais PATRIMONIO DOS ANCARES

El Colectivo Patrimonio dos Ancares señala que estaríamos ante un templo prerrománico y pide la colaboración de expertos para revisar la lectura del texto bíblico, además de reclamar medidas de protección al ser un elemento BIC

02 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El patrimonio histórico de la comarca de Os Ancares guarda secretos que han pasado desapercibidos incluso para los más ilustres estudiosos. El colectivo Patrimonio dos Ancares ha presentado una hipótesis de transcripción para una compleja

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