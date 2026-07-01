Descifran una enigmática inscripción del siglo IX en la iglesia de Santo André de As Nogais
LUGO / LA VOZ
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El Colectivo Patrimonio dos Ancares señala que estaríamos ante un templo prerrománico y pide la colaboración de expertos para revisar la lectura del texto bíblico, además de reclamar medidas de protección al ser un elemento BIC02 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El patrimonio histórico de la comarca de Os Ancares guarda secretos que han pasado desapercibidos incluso para los más ilustres estudiosos. El colectivo Patrimonio dos Ancares ha presentado una hipótesis de transcripción para una compleja