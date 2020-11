Espectacular iluminación de la Torre de Doncos

O monfortino Antón Valcarce foi un dos participantes na xuntanza que tivo lugar o 25 de xullo de 1981

A torre sen dono de Doncos, nas Nogais, tivo ao longo da súa historia moitos acontecementos guerreiros e señoriais, ademais de atribuírselle lendas e contos de todo tipo. Desde hai máis de dous anos non ten propietario oficial, logo de que a Casa de Alba lle dixera ao Concello que non se facía cargo da conservación do monumento porque non estaba dentro da súa extensa lista de dominios.

Pero máis de cinco séculos de vida dan para moito nun monumento deste estilo, que segue en pé de xeito milagroso tras soportar terremotos, furacáns e invernos chuviosos. Aínda así, fendas e danos ten por todas as paredes, incluída a perda do arco que cubría a torre.

