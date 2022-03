El cuidado de las diez hectáreas de «reserva natural» ocupa prácticamente todo el ocio de Sandra y Rubi. «Todo o tempo que nos permiten os nosos traballos adicámolo ao mantemento das terras». De hecho, con la pandemia coincidió la cesión de un eucaliptal, el primero de la asociación, que fue comprado por Fundem. La pareja fue la encargada de cortar los 180 árboles, uno a uno, y después los repartieron entre los vecinos. Aun así, no están solos. Quercus Sonora ya cuenta con 145 socios y unos 80 voluntarios que participan en la conservación del verde de A Ulloa, provenientes hasta del País Vasco o Madrid. En el caso del voluntariado, hacen actividades una o dos veces al mes.

Más población y beneficios económicos

La implicación de Sandra con los bosques de A Ulloa no es solo por gusto sino también por interés científico. Su tesis doctoral Efectos de las prácticas agrícolas y forestales sobre la biodiversidad en el Noroeste de España, realizada en la USC, estudió el impacto medioambiental y social de las plantaciones en la comarca. Goded concluyó que las plantaciones de eucaliptos «son maioritariamente de xente que non vive no rural», lo cual se acentúa por el hecho de que estas explotaciones no requieren mantenimiento. «A perda da paisaxe está directamente relacionada ca pérdida da poboación», sentencia Goded.