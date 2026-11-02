El detenido por el crimen de Abadín intentó fugarse de la cárcel haciendo un boquete en el muro de su celda

Javier Montero, en una imagen del día de su paso a disposición judicial en el juzgado de Mondoñedo Xaime Ramallal

Javier Montero continúa entre rejas a la espera de ser juzgado como el presunto autor del crimen de Abadín (Lugo). Él mismo confesó haber matado a Enrique Bolívar Díaz Pardo en septiembre del 2023 cerca