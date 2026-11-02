El detenido por el crimen de Abadín intentó fugarse de la cárcel haciendo un boquete en el muro de su celda

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

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Javier Montero, en una imagen del día de su paso a disposición judicial en el juzgado de Mondoñedo
Javier Montero, en una imagen del día de su paso a disposición judicial en el juzgado de Mondoñedo Xaime Ramallal

Javier Montero fue trasladado a la prisión de Teixeiro tras este suceso. La instrucción del caso de la muerte de Enrique Bolívar continúa con cautela

03 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Javier Montero continúa entre rejas a la espera de ser juzgado como el presunto autor del crimen de Abadín (Lugo). Él mismo confesó haber matado a Enrique Bolívar Díaz Pardo en septiembre del 2023 cerca

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