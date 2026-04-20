La jueza acusa de homicidio al autor confeso del crimen de Abadín y lo envía a prisión provisional

Javier Montero, saliendo el Tribunal de Instancia de Mondoñedo tras finalizar su declaración ante la jueza Xaime Ramallal

Javier Montero Costeira ya va de camino a la cárcel de Bonxe. Llevaba allí ya unos meses, cumpliendo pena por causas ajenas al crimen de Abadín. Pero ahora, la jueza de Mondoñedo ha decretado para él la prisión provisional comunicada y sin fianza, acusándolo de haber matado a Enrique Bolívar en la aldea de Fontepresa el 3 de septiembre del 2023. De esta manera, tras prestar declaración y refrendar su postura, Montero salió escoltado del Tribunal de Instancia de Mondoñedo y regresó a un centro penitenciario del que tardará en salir.

Montero volvió a declarar este lunes ante la jueza tras una semana clave en el caso. Con una imagen algo distinta, ya que se rapó el pelo durante estos días de impás. El lunes pasado, la magistrada ordenó levantar el secreto de sumario tras dos años y medio y dio pie a que la Guardia Civil acudiese a Bonxe para notificarle a Montero que estaba formalmente investigado por la muerte de su vecino, Enrique Bolívar. Tras más de 900 días de misterio, el caso daba por fin un gran salto hacia adelante. El martes, Montero participó en la reconstrucción de los hechos junto a una comitiva judicial que lo llevó a Ribadeo, donde apareció su coche calcinado tras la desaparición de Enrique, y a Abadín, donde vivían víctima y verdugo y donde se habrían producido los hechos. Entonces no confesó, pero sí lo hizo en su declaración judicial, por la tarde. Hubo que suspenderla momentáneamente cuando Montero afirmó que había tirado el cuerpo del fallecido a una finca cercana a su domicilio, ya que la comitiva volvió a salir para buscar los restos. Estos aparecieron poco a poco, ya solo como huesos, que fueron identificados genéticamente como pertenecientes a Enrique Bolívar unos días después.

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Por eso, hubo que posponer el final de la declaración hasta este lunes. Finalmente, las partes acabaron interrogando a Montero en lo relativo a la totalidad del caso, aunque sobre la mayoría de circunstancias ya se había pronunciado. A pesar de incurrir en varias contradicciones, según fuentes cercanas al caso, el acusado se refrendó en su versión. Tanto el pasado martes como hoy, sostuvo que acudió a Fontepresa aquella tarde para ir a buscar a Enrique Bolívar, al que conocía desde su infancia, para «ir tomar un café». Esto no era raro, ya que los investigadores comprobaron que sus familias se llevaban bien y, con frecuencia, se visitaban. Sin embargo, Montero dice que, en el camino, lo atropelló involuntariamente. Luego, entró en pánico, lo metió en el maletero, lo desnudó y tiró el cadáver a un pinar cerca de sus casas, para finalmente deshacerse de la ropa y quemar su coche en Ribadeo.

Durante la declaración, la acusación y la fiscal apuntaron en varias ocasiones errores o contradicciones en su testimonio con respecto a qué hizo antes y después de la muerte de Enrique. Tampoco está claro que el atropello fuese involuntario, sospechan. Tras más de tres horas, la jueza de Mondoñedo decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza posible, acusándolo de un delito de homicidio. Este detalle es importante y puede marcar el resto de la causa. Aunque puede variar a lo largo del procedimiento, la magistrada ha optado por atribuirle un delito de homicidio genérico, sin especificar, como pretendía su defensa y él mismo, que se catalogase como homicidio por imprudencia, cuya pena es mucho menor. De momento, la elección ha sido homicidio, sin apellidos.

De esta forma, las grandes diligencias del proceso ya se han terminado. Se trata de un crimen atípico, en el que el autor ha confesado dos años y medio después. Por lo tanto, los trámites que suelen hacerse en los días posteriores al suceso se han hecho mucho después. Ahora, con los restos del cadáver ya identificados y el acusado en prisión provisional, la jueza debe activar la maquinaria de la instrucción. Deberán acumularse todas las pruebas, registrarse los informes de la Guardia Civil y, pronto, citar a declarar a vecinos, amigos, familiares y demás testigos de valor. No se sabe con certeza cuánto puede tardar el juicio en llegar, pero parece seguro que Javier Montero tendrá que esperar hasta entonces en su celda.

Las versiones de los abogados

Pie de foto. Firma Pie de foto. Paula Salvador, abogada de la familia de Enrique Bolívar XAIME RAMALLAL

Paula Salvador, la abogada de la familia de Enrique Bolívar, pidió la medida de prisión provisional porque existía «riesgo de fuga, tanto por el tipo de delito, como porque él está acostumbrado a vivir fuera». La letrada lucense ya aseguró antes de la declaración que la familia no tiene claro que los hechos fueran «accidentales» y que se «cerrará el ciclo» cuando haya una condena. Una vez terminada la declaración, Salvador añadió también que el investigado incurrió en varias contradicciones, algunas en relación con las pruebas periciales, y mantiene la tesis de que fue un homicidio doloso. «La familia está viviendo estos días con mucho dolor tras haberse encontrado los restos, pensando en el hecho de haber sido pasto de las alimañas», terminó.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Miguel Fernández, el abogado de la defensa en el crimen de Abadín XAIME RAMALLAL

Por su parte, el abogado de la defensa, Miguel Fernández, afirmó a la salida que la colaboración del acusado está siendo total y que respondió a todas las preguntas de la jueza, la Fiscalía y la acusación particular. Según su declaración, atropelló a Enrique Bolívar en una curva, concretamente en una zona de baja visibilidad, porque estaba pendiente de una finca cercana. El abogado aseguró que su cliente, tras el atropello, se acercó a casa de uno de los primos e incluso llegó a llamarlo para avisarlo de lo sucedido, pero este no estaba en casa. El «pánico» le llevó a deshacerse del cadáver y este lunes manifestó su arrepentimiento por lo sucedido. El letrado pidió «respeto y prudencia» en las informaciones y comentarios sobre él, «algunas falsas», y recordó que «tiene una discapacidad psíquica y adicción a sustancias, lo que lo hace una persona vulnerable».