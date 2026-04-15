El autor confeso del crimen de Abadín: jubilado a los 40 años, acusado por sus vecinos y con detenciones por agresiones sexuales y violencia de género

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

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El investigado (en el centro de la imagen), participó en la reconstrucción de hechos con las autoridades policiales, judiciales y con su abogado presente
El investigado (en el centro de la imagen), participó en la reconstrucción de hechos con las autoridades policiales, judiciales y con su abogado presente Pepa Losada

Familiares y vecinos advirtieron a la Guardia Civil sobre su posible implicación desde el primer día. Sigue en prisión mientras los perros de la Guardia Civil buscan el cadáver

16 abr 2026 . Actualizado a las 10:41 h.

Que Javier Montero Costeira tenía algo que ver con la desaparición de Enrique Bolívar era vox pópuli en Abadín desde el primer día. Tanto es así que la Guardia Civil se entrevistó con él a

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