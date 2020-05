El SLG pregunta por la reapertura de los mercados de proximidad en varios municipios de la Terra Chá

0

Redacción / La Voz 06/05/2020 22:25 h

El Sindicato Labrego Galego (SLG) preguntó a los concellos de Vilalba, Xermade, Cospeito, Castro de Rei, Muras, Abadín y Guitiriz por la reanudación de los mercados alimentarios no sedentarios que se celebraban periódicamente en estos términos municipales. Concretamente, quiere que los gobiernos municipales aclaren si van a seguir celebrando estas citas en los mismos lugares y a las mismas horas que antes de que fueran prohibidos por la declaración del estado de alarma. La organización recuerda que, desde el pasado día 4, la consellería ha autorizado estos mercados al aire libre, con una serie de condiciones, pero sostiene que en muchos concellos nada se está haciendo por retomar estas citas, de las que depende la economía de muchas familias.

Explican en el sindicato que la consellería autorizó «a venda directa nos mercados de produtos agrícolas e gandeiros do sector de alimentación e produtos perecedoiros». Ahora, añade, son los concellos los que tienen que poner en marcha estas citas de acuerdo con unas garantías sanitarias y protocolos que impone la emergencia sanitaria. En concreto, deberá garantizarse «unha limitación ao 25 % dos postos habituais ou autorizados e unha afluencia inferior a un terzo do aforo habitual. Porén, poderase aumentar a superficie habilitada para o exercicio desta actividade de maneira que produza un efecto equivalente a dita limitación», aseguran en el SLG. Sin embargo, pese a la autorización dada por Medio Rural, la formación está detectando que «en moitos concellos galegos non se está a facer nada por volver poñer en marcha estas mercados dos que depende a economía de miles de familias labregas», lamentan. La reapertura de estos mercados implica contactar con los productores, informarles de los protocolos que deben seguir y velar por el cumplimiento de los mismos, añade el sindicato. Por eso han decidido interpelar a los municipios de la Terra Chá para comprobar si están trabajando para, poco a poco, ir recuperando la normalidad en el campo.