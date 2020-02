A meteoroloxía non pode con Expogrelo

As xeadas reducen o produto de cara a esta 15 edición, pero non evitan que a feira sexa de novo un éxito de público no recinto de Gontán

Os produtores da Terra Chá chegaban a edición número 15 de Expogrelo en Abadín co medo de non cumplir as expectativas, pois as últimas xeadas dificultaran chegar a esta cita coa calidade doutros encontros anteriores. Pero o sabor se impuxo a un inverno moi difícl no meteorolóxico e o recinto feiral de Gontán volveu a reunir a gran cantidade de público, animado tamén por unha xornada de temperatura agradable.

Porco de Entroido

Ademáis das madas frescas preparadas polos 20 produtores censados no Concello de Abadín, os asistentes tamén pudieron achegarse á instalación preparada para acoller produtos do porco típicos de Entroido, así como desfrutar dos postos de artesanía e da música dunha charanga que sorprendeu co seu artificio.