Para subrayar que no está en contra de que A Fonsagrada albergue un GES, explica que el Concello está dispuesto a aportar medios (una nueva nave para el servicio, por ejemplo), pero no a asumirlo en estas circunstancias. El Concello también llegó a pedir, cuando el GES ya había quedado inactivo, la construcción de un parque de bomberos —de dimensiones más reducidas que otros de la provincia—, aunque la iniciativa no encontró respuesta.

ERE en Becerreá

A finales de año quedó sin servicio el GES de Becerreá, en donde el Concello acordó aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) parcial. Dos de los empleados pasaban a ser peones de servicios múltiples, y los otros nueve se quedaban sin trabajo. El grupo daba servicio a este y a otros municipios de la comarca de Os Ancares.