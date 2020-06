La Diputación acoge a cinco usuarios de la vivienda comunitaria intervenida en A Fonsagrada

0

lugo 12/06/2020 17:53 h

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, informa de que las cinco persoas mayores vecinas de A Fonsagrada que eran usuarias de las viviendas comunitarias privadas que fueron intervidas y cerradas por la Xunta entrarán en las próximas horas a vivir en el centro público que la institución provincial tiene en la localidad, el Residencial Rois.

Está previsto que los ingresos de cuatro de estas personas queden formalizados en la jornada de mañana, y que el quinto ingreso se produzca en la jornada del domingo o el lunes. Tomé Roca destaca el contacto estrecho que se mantuvo con el Concello y con las familias de estos vecinos fonsagradinos desde que surgió este problema. «Dende o primeiro momento amosei a disposición da Deputación para que estas persoas seguisen preto dos seus familiares, dos seus veciños e amigos, mantendo o arraigo á súa terra, nun centro público coma o noso, no que recibirán unha atención próxima e de calidade». Los familiares de estos vecinos estaban preocupados porque estaban viviendo en el concello ourensano de O Carballiño, «un municipio especialmente lonxe do seu lugar de orixe e en pleno estado de alarma pola situación derivada da covid-19», destaca el presidente.

El presidente de la Diputación lamenta no haber tenido respuestas de la Xunta al ofrecemiento que le hizo a través de una carta remitida el día 16 de abril para realizar en colaboración este proceso de traslado de estas cinco personas vecinas de A Fonsagrada.«A institución ofreceu dende que saíron á luz estas irregularidades os seus recursos humanos e técnicos para facer efectivo o traslado ao centro provincial como opción prioritaria. Non entendemos que logo dun momento tan difícil como pasaron as familias agravado pola situación excepcional derivada da crise da Covid-19, o Goberno galego deixase toda a responsabilidade nelas e non amosase a lealdade institucional que debe primar sempre, pero sobre todo en situacións coma esta». En este sentido, Tomé cuestionó que la Xunta decidiese trasladar a estos usuarios desde el HULA hasta O Carballiño, en Ourense, «sen ningún tipo de necesidade, porque podían entrar desde un primeiro momento na residencia da Deputación na Fonsagrada no canto de levalos a preto de 200 quilómetros da súa casa».

Tomé Roca expuso que su regreso a A Fonsagrada «é a mellor solución que podíamos atopar, porque volverán a estar na súa terra, cerca dos seus, algo que axudará ao seu benestar físico e emocional». Esta situación, engade, demostra que o modelo asistencial público e de proximidade polo que aposta a Deputación «é respaldado polas familias, que manifestaron o expreso desexo de ir á nosa residencia da Fonsagrada».

El presidente provincial puso en valor el modelo asistencial de la Diputación: «O plus de calidade na atención aos usuarios e de tranquilidade para as familias que ofrecemos co noso modelo de residencias, xa que son centros pequenos nos que se garante que os maiores reciben os coidados e servizos que precisan e aos que teñen dereito, preto do seu lugar habitual de residencia», explica José Tomé. La Diputación, recordó, facilita que «cada persoa poda permanecer no lugar no que fixo a súa vida, convivindo cos seus veciños e veciñas e atendidos por persoal que na súa maioría é da súa zona e mesmo coñecen», asegura.

Procedimiento de ingreso

Para que estas cinco personas entren a vivir en el Residencial Rois fue preciso que la Diputación de Lugo recibiese una autorización de derivación sanitaria de cada una de ellas, acompañado de los certificados de resultado negativo de las pruebas de detección de covid-19. A pesar de que estas personas dieron negativo en la prueba de detección del coronavirus, deberán permanecer 14 días aisladas sin contacto con el resto de usuarios, siguiendo estrictamente las pautas fijadas en el protocolo.