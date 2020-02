Abel Caballero, estrella en A Fonsagrada

Feira do Butelo

LUGO 16/02/2020 17:13 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, demostró este mediodía, en A Fonsagrada, que hasta tiene capacidades musicales. El regidor acudió a la localidad, que celebraba la segunda jornada de la Feira do Butelo, y nada más llegar demostró que su presencia no pasa inadvertida. Saludó y fue saludado, pero incluso se atrevió a tocar el bombo y dijo ante los presentes que alguna vez había oído comentarios de que no lo hacía mal.

Él y el alcalde local, Carlos López, también comentaron la posibilidad de organizar una reunión de fonsagradinos en Vigo, que tendría sentido, dijeron, por la presencia en Vigo de un nutrido grupo de nacidos en A Fonsagrada. La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, tiene orígenes en A Fonsagrada por línea materna y se desplazó hoy a la localidad.

También visitó A Fonsagrada el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. La presencia de cargos del PSOE fue notable, ya que, por ejemplo, también acudieron a la villa el presidente de la Diputación lucense, José Tomé, y el alcalde de Burela, Alfredo Llano, fonsagradino de nacimiento.