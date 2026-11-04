Seis detenidos en una operación antidroga que descubrió armas y cocaína en coches que viajaban entre Galicia y León

Guardia Civil

Golpe contra el tráfico de drogas en Galicia. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína que actuaba en distintas localidades de las provincias de Lugo y León. En el marco de la operación Rubber duck, se ha procedido a la detención de seis personas, incluidos los dos principales integrantes de la organización, que han ingresado en prisión. A todos los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad en documento público y contra la seguridad vial.

La investigación se inició hace ya cerca de un año y medio tras tener recibir una gran cantidad de avisos vecinales sobre una presunta distribución de sustancias estupefacientes en el municipio de Sarria y limítrofes. Así fue como detectaron que varias personas realizaban frecuentes desplazamientos desde Madrid hasta localidades como Ponferrada (León), Sarria y Lugo, presuntamente para abastecer de estupefacientes a distribuidores locales. Durante el desarrollo de la investigación, se constató que la organización se nutría principalmente a través de contactos establecidos en Madrid, y que adoptaba medidas de seguridad para dificultar la detección de sus actividades.

En septiembre del pasado año se practicaron las primeras intervenciones en Madrid, donde fueron detenidos dos vecinos de Lugo, de 68 y 51 años, a quienes se les incautó un kilogramo de cocaína. Las investigaciones permitieron comprobar que la organización utilizaba vehículos modificados con compartimentos ocultos, conocidos como «caletas», de difícil visión en inspecciones rutinarias. Estos espacios eran empleados para transportar tanto sustancias estupefacientes como armas de fuego.

En esta actuación se intervino un arma corta de 9 milímetros. Guardia Civil

Varios detenidos

A finales del 2025, en un aparcamiento público de Ponferrada, se procedió a la detención de otros dos integrantes de la organización, un vecino de la localidad, de 36 años de edad, y otro de Madrid, de 34 años de edad. En esta actuación se intervino una pistola de 9 milímetros, carente de numeración y lista para ser usada, así como 8.300 euros en efectivo.

Al detenido procedente de Madrid también se le atribuyeron delitos de falsedad en documento público y contra la seguridad vial, al portar un permiso de conducción falsificado a nombre de otra persona, con el que supuestamente pretendía ocultar que carecía de autorización para conducir en vigor.

La fase final de la operación se desarrolló recientemente en Sarria, donde fueron detenidos otros dos vecinos de la localidad, de 44 y 33 años de edad, considerados presuntos distribuidores finales de las sustancias estupefacientes en la zona y municipios limítrofes.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por desarticulada una de las redes de distribución de cocaína más activa de la provincia de Lugo. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la plaza número uno de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo.