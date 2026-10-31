Un lucense, entre los heridos en la catástrofe ferroviaria de Toledo: «Dentro do malo, está algo ben»

El accidente causó una gran conmoción entre los pasajeros, pero también en familiares y en amigos Violeta Santos Moura | REUTERS

Antonio Chao González, natural de la parroquia de Galgao (Abadín), está ingresado en un hospital de Toledo como consecuencia de la catástrofe ferroviaria de este martes. Tiene 63 años; vive en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, y viajaba en el AVE con su esposa, que falleció en el accidente. Sufrió diversas heridas, pero este sábado a mediodía ya había salido de la uci y había sido trasladado a planta. «Dentro do malo, está algo ben», dijo Gonzalo Chao, primo suyo que lo había visitado en el hospital.

Nacido en la citada parroquia abadinense, dejó Abadín siendo joven, igual que sus padres. La familia empezó instalándose en Valladolid, aunque no fue el asentamiento definitivo. Él acabó viviendo en Madrid y dedidándose al transporte de mercancías por carretera. Los vínculos de la familia con el lugar de origen no se rompieron.

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La madre de Antonio Chao aún vive y tiene su residencia en Galgao, mientras que él suele volver a su parroquia de origen todos los años, sin que sea raro verlo más de una vez. «Non se esquece de onde é», explicó este sábado su primo mientras regresaba ya a Galicia tras haberse desplazado a Toledo para interesarse por su estado.

Tras haber en el accicente heridas que aún se notan además del fallecimiento de su esposa, natural de Madrid, en la visita de los familiares no se comentaron detalles del siniestro. Continúa en el hospital, acompañado de otros familiares. El entierro de su mujer tuvo lugar este sábado.