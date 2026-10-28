El conductor que arrolló mortalmente a dos operarios en la A-8 no iba mirando el móvil y el foco está ahora sobre la señalización
LUGO / LA VOZ
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La empresa de telefonía envió un informe al juzgado en el que se prueba que no había conexiones recientes antes del accidente, como investigaba la Guardia Civil. Los abogados de las víctimas acudirán a la Seguridad Social para reclamar que se trató de un siniestro laboral28 oct 2026 . Actualizado a las 21:26 h.
Relevante giro en la investigación del accidente que dejó dos muertos en la A-8 a su paso por Guitiriz el pasado mes de enero. Una de las principales hipótesis de la Guardia Civil sobre el