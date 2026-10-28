El conductor que arrolló mortalmente a dos operarios en la A-8 no iba mirando el móvil y el foco está ahora sobre la señalización

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

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El accidente ocurrió en la A-8, a su paso por Guitiriz, el pasado mes de enero
El accidente ocurrió en la A-8, a su paso por Guitiriz, el pasado mes de enero

La empresa de telefonía envió un informe al juzgado en el que se prueba que no había conexiones recientes antes del accidente, como investigaba la Guardia Civil. Los abogados de las víctimas acudirán a la Seguridad Social para reclamar que se trató de un siniestro laboral

28 oct 2026 . Actualizado a las 21:26 h.

Relevante giro en la investigación del accidente que dejó dos muertos en la A-8 a su paso por Guitiriz el pasado mes de enero. Una de las principales hipótesis de la Guardia Civil sobre el

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