El derecho «a un teito baixo o que vivir»: el caso de Maricarmen aparece en la ofrenda a Rosalía del Domingo das Mozas

1/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 2/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 3/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 4/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 5/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 6/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 7/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 8/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ 9/9 Ofrenda a Rosalía en el Domingo das Mozas PABLO FERNÁNDEZ

El caso de Maricarmen no solo protagoniza la agenda política de estas semanas. Hasta en un acto como la ofrenda a Rosalía en las fiestas de San Froilán -que este domingo viven una de sus jornadas grandes, el Domingo das Mozas- ha aparecido la cuestión. Quien recordó la situación de Maricarmen Abascal —fallecida en Madrid en días pasados, tras un desahucio del piso en el que vivía que la convirtió en un foco de atracción mediática— fue la presidenta de la Audiencia Provincial, Sandra Piñeiro, que por esa alusión provocó algunos aplausos entre los asistentes. Lo que está en juego, dijo, es el derecho a «un teito baixo o que vivir».

Piñeiro destacó que «a xustiza non pode chegar tarde», y agregó que un caso como el citado ponía de relieve la necesidad de que nadie quede «á intemperie» cuando se trata de situaciones como la vivienda. En su intervención hubo citas a Rosalía, a la que no solo recordó sino que además citó para comparar circunstancias del siglo pasado y de la actualidad e incluso para reconocer el papel de la literatura en una sociedad: aunque, como admitió la responsable de la Audiencia Provincial, «a poesía non substitúe ao dereito», sí puede decir hacia dónde debe dirigirse.

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La defensa de una igualdad que no proceda de la excepcionalidad sino que se viva como algo natural fue recalcada varias veces por Piñeiro en su intervención. La igualdad, afirmó, «chega cando unha muller non necesita ser extraordinaria» para ver reconocidos sus derechos, que le reconoce la sociedad. Sus palabras, por otro lado, transitaron entre el siglo XIX, en el que vivió Rosalía, y el XIX, en el que, dijo, las palabras de la autora de Follas novas suenan rotundas y vigentes.

Dirigiéndose tanto a las mujeres ya adultas como a las jóvenes, proclamó la importancia de que conceptos reconocidos y hasta protegidos legalmente vayan acompañados de un amparo eficaz. «Non abonda pronunciar a palabra 'liberdade'. Hai que facela posible», manifestó Piñeiro, que alabó en la escritora gallega su empeño por ser libre en una sociedad que no le propiciaba un contexto para ello. En ese sentido, rehuyó los mensajes y las conductas que parecen encaminados a «soportar mellor as inxustizas» y exhortó a las mujeres jóvenes a asumir ese reto: «Esa tarefa tamén é vosa», dijo.

De todos modos, también se refirió a situaciones en las que el cambio frente a los tiempos de la escritora parece evidente. Por ejemplo, recordó que en Lugo, hoy, no solo hay una mujer al frente de la Audiencia, sino que el Concello y la Diputación tienen mujeres al frente. La alcaldesa, Elena Candia, y la presidenta de la institución provincial, Carmela López, estaban muy cerca de la mientras leía su discurso, que acabó con una mención a la autora de En las orillas del Sar: «As flores quedan aquí, Rosalía. A túa voz vén con nós», concluyó.

Autoridades

Como de costumbre, a la ofrenda acudieron numerosos representantes públicos que coincidieron casi al cien por cien en vestir traje tradicional gallego. Además de la alcaldesa y de la presidenta de la Diputación estaban también la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, diputadas autonómicas de diferentes partidos —la popular Paula Prado, la socialista Lara Méndez o la nacionalista Montse Valcárcel—, representantes de la Diputación y del gobierno local y de la oposición, así como el delegado territorial de la Xunta, Alfonso Villares. El buen tiempo propició que el parque Rosalía de Castro y los alrededores estuviesen muy concurridos durante la ofrenda.