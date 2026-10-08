Lugo estrena un sistema de trampas para cazar jabalíes en pleno entorno urbano

Las trampas consisten en estructuras circulares de red abiertas, que se controlan con cámaras, y se bajan una vez que entra toda la familia para que no pueda salir CEDIDA POR AGENTES AMBIENTALES

Hace tiempo que la presencia de jabalíes en las ciudades dejó de ser algo excepcional. En Lugo pueden verse manadas incluso a plena luz del día, y los daños en espacios verdes se repiten a diario. La problemática estuvo en varias ocasiones sobre la mesa de los políticos, pero nunca llegó a materializarse ninguna solución. Ahora, después de varias reuniones entre diferentes administraciones, Lugo es la primera ciudad en la que se estrena un sistema de captura mediante trampas de red conocidas como pig brig que busca reducir la presencia de jabalíes con un método más silencioso, seguro y, sobre todo, menos lesivo para los animales.

La Unidade de Investigación de Conservación da Natureza (UICON), de la Xunta, está instalando trampas en diferentes zonas de la ciudad para capturar familias completas de jabalíes de una sola vez. «Son redes circulares, que están abertas por debaixo para que entren os animais seguindo un cebo. Unha vez están todos actívase a trampa, baixase a rede e non poden saír», explican Ramón Parga, coordinador jefe de la unidad, y Alejandro Rodríguez Pazos, coordinador adjunto. «Son trampas que se controlan a través de cámaras con sensores, que alertan do movemento, para poder activalas cando está toda a manada dentro», completa Jesús Montouto, jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente. La clave, aseguran, es capturar a la piara, y para eso se necesitan varios días. Se trata de un proceso organizado que requiere de un seguimiento diario para saber cuándo actuar. «Un día entran tres, ao día seguinte sete, e despois xa entran todos, porque se van acostumando ao roce da rede. Nese momento é cando se activa a trampa e se baixa para que non poidan saír», destaca Ramón.

Los agentes Ramón y Alejandro destacan también la importancia de capturar a toda la familia, ya que en ella suele haber una hembra dominante. «Se só se captura a esa femia —detalla—, as demais póñense en celo e reprodúcense moito máis rápido, por iso é importante que entren todos xuntos». Además, se trata de un sistema ligero, flexible y relativamente fácil de montar y de transportar, especialmente en comparación con otros métodos, como las jaulas metálicas. «Estamos ilusionados, esperamos que funcione e que se poida aplicar con máis intensidade no futuro», comenta el delegado territorial. Incluso menciona la posibilidad de que, una vez consolidado, el sistema pueda ser utilizado por ganaderos y agricultores para controlar de forma eficaz la población de jabalíes.

Experiencia piloto en Lugo

Por el momento se han instalado dos trampas en Lugo, y se han capturado 14 jabalíes. Los agentes evalúan a diario si conviene mantenerlas en su ubicación o trasladarlas a otro punto. El dispositivo supone una experiencia novedosa también para ellos, ya que es la primera vez que se pone a prueba un sistema de este tipo en el centro de una ciudad. «É unha iniciativa piloto, que só se probou en zonas protexidas, pero nunca en contornas urbanas, e agardamos que funcione», explica Montouto. Los agentes de la UICON cuentan también con la ayuda de los compañeros del distrito ambiental Lugo-Sarria para supervisar el funcionamiento del sistema de trampeo.

El plan para reducir la población de jabalíes nace del acuerdo entre la Xunta y el Concello, pero también gracias a la colaboración de otras administraciones como la Diputación —que se comprometió a limpiar y prestar algunos de sus terrenos para instalar trampas—, el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina, Ategal (Asociación de Tecores Gallegos) y la Federación Galega de Caza.

En el caso del Rof Codina, su papel pasa por garantizar en todo momento el bienestar animal, además de ofrecer asesoramiento sobre el sacrificio una vez se capturan los jabalíes, para que el proceso cumpla con el estándar de bienestar. «Asesoramos sobre los fármacos y las dosis necesarios para eutanasiar a los animales», puntualiza Antonio González Cantalapiedra, el director veterinario del hospital.

Desde la Federación Galega de Caza, al igual que Ategal, también contribuyen a la hora de reducir la población de jabalíes en la ciudad de Lugo. La entidad actúa desde hace un par de semanas a través de varios arqueros centrados en la captura de estos animales mediante el uso de arcos.