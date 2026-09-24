La familia de Isaura Vázquez, la lucense desaparecida durante más de un año: «Cando nos chamaron para dicir que apareceu o corpo, non o críamos»

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO · Exclusivo suscriptores

La Policía Nacional continúa trabajando este jueves en la zona donde apareció Isaura
La Policía Nacional continúa trabajando este jueves en la zona donde apareció Isaura Óscar Cela

Su hijo Francisco asegura que el hallazgo del cadáver de su madre, que tenía 85 años, supone un «alivio», pero que ahora les toca «pasar outro mal trago»

24 sep 2026 . Actualizado a las 14:24 h.

Entre el alivio y el dolor. En ese espacio se encuentra emocionalmente la familia de Isaura Vázquez Fernández, la lucense de 85 años que llevaba más de un año en paradero desconocido y cuyo cadáver

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete