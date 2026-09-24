La familia de Isaura Vázquez, la lucense desaparecida durante más de un año: «Cando nos chamaron para dicir que apareceu o corpo, non o críamos»
LUGO / LA VOZ
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Su hijo Francisco asegura que el hallazgo del cadáver de su madre, que tenía 85 años, supone un «alivio», pero que ahora les toca «pasar outro mal trago»24 sep 2026 . Actualizado a las 14:24 h.
Entre el alivio y el dolor. En ese espacio se encuentra emocionalmente la familia de Isaura Vázquez Fernández, la lucense de 85 años que llevaba más de un año en paradero desconocido y cuyo cadáver