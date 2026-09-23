Cinco niños, trasladados al hospital en Lugo tras probar unas pastillas de éxtasis que confundieron con caramelos en un autobús

Entrada del HULA. LAURA LEIRAS

Cinco escolares tuvieron que ser atendidos este martes en la unidad de Urxencias Pediátricas del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). El motivo, que podrían haber probado unas pastillas que confundieron con caramelos las cuales encontraron extraviadas en un autobús que los llevaba de excursión. Los pequeños fueron atendidos y, tras comprobar los sanitarios que no sufrían ningún síntoma extraño, fueron dados de alta.

El inicio del suceso estuvo en el hallazgo de una bolsa plástica que contenía unos comprimidos de dudoso origen en el bus que iba a trasladar a los niños. Algunos de ellos cogieron y manipularon las pastillas. Al ser atendidos, varios dijeron que las habían llegado a probar, mientras que otros afirmaban que solo las habían tocado. Fue uno de los padres quien descubrió el envase y avisó de inmediato al resto de progenitores, que trasladaron a los niños al HULA.

Efectivos de la Policía Nacional se trasladaron hasta el hospital tras ser requeridos por los servicios médicos y la Comisaría Provincial ha abierto ya una investigación para conocer las circunstancias de lo sucedido. Requisaron la bolsa y, tras analizar su contenido, confirmaron de manera preliminar que se trataba de éxtasis, una droga recreativa. Se sospecha que el autobús donde los niños encontraron el envase pudo haber sido usado el pasado fin de semana, y que este se podría haber quedado extraviado bajo los asientos tras una limpieza y revisión insuficientes del vehículo privado.

Los escolares se encuentran en buen estado y la policía avanza ya en sus pesquisas para conocer qué ocurrió en este suceso que terminó solo en un susto.