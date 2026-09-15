Olga Serrano toma posesión como nueva fiscala jefa de Lugo: «Es un honor ser la primera mujer que ejerce este cargo, pero estoy aquí por mi currículum»

Óscar Cela

María Olga Serrano Pedrós es, desde este martes, la primera mujer de la historia al frente de la Fiscalía Provincial de Lugo. La coruñesa tomó posesión frente a un salón repleto para confirmar la decisión que tomó la Fiscalía General del Estado hace unos meses, cuando se la nombró para este puesto después de 17 años ejerciendo en su ciudad natal. Serrano, acompañada de amigos, familia, compañeros y autoridades de otras instituciones, juró el cargo y avanzó cuáles serán sus principios de cara a su mandato al frente del organismo, posición que hereda de Roberto Brezmes Caramanzana.

El acto se celebró en la Audiencia Provincial de Lugo. Fue un evento de carácter solemne, pero cargado de emoción y de alegría. La fiscala jefa, antes de jurar su cargo, atendió a los medios de comunicación para expresar su sentir en el día más importante de su vida en lo laboral. «Hoy es un día muy emocionante. Llego con muchas ganas de trabajar y de enseñarle a los demás lo que yo he aprendido estos años, pero también a aprender mucho yo de ellos», empezó Serrano. «Quiero una Justicia cercana y que apoye a las víctimas. Seguiré los casos complejos, sobre todo los que tengan un tribunal de jurado, pero mi prioridad es tener una Fiscalía cohesionada, unida y que trabaje en equipo», añadió. No quiso rehuir tampoco la gran novedad que lleva aparejado su nombramiento. «Es un honor ser la primera mujer que ejerce este cargo. Pero diré que estoy aquí por mi currículum y por mi trayectoria. Me alegra ver a tantas mujeres en la Fiscalía de Lugo, en Mondoñedo o en Monforte, y estoy segura que nuestra capacidad quedará de sobras demostrada», sentenció.

1/17 Olga Serrano cumplió con el trámite y ya es fiscala jefa de Lugo Óscar Cela 2/17 Óscar Cela 3/17 Óscar Cela 4/17 Óscar Cela 5/17 Óscar Cela 6/17 Óscar Cela 7/17 Óscar Cela 8/17 Óscar Cela 9/17 Óscar Cela 10/17 Óscar Cela 11/17 Óscar Cela 12/17 Óscar Cela 13/17 Óscar Cela 14/17 Óscar Cela 15/17 Óscar Cela 16/17 Óscar Cela 17/17 Óscar Cela La toma de posesión de Olga Serrano como fiscala jefa, en imágenes Óscar Cela

La jurista avanzó cuáles serán los que serán los cinco puntos clave de su plan para Lugo. Aunque destacó querer mantener una línea continuista con respecto a lo hecho por su predecesor, Serrano citó varios puntos que piensa reforzar.

El primero es el reparto del trabajo, «potenciando las diligencias urgentes y los juicios rápidos». La fiscala afirmó que se buscará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el resto de los organismos que rodean al Ministerio Público, reiterando su apoyo directo a «todos mis compañeros fiscales».

El segundo será la atención a las víctimas, con respecto a la cual afirmó que serán «contundentes con las penas», pero también «con la mente puesta en la reparación del daño», especialmente en casos de violencia de género o sexual.

A continuación, citó esa potenciación de las especialidades en la que insistió durante su discurso público tras la toma de posesión. Para ella, será clave que los fiscales delegados de cada área «actúen como guía técnica y jurídica» en su ámbito. Ella misma ha pasado por diversos departamentos durante su etapa en A Coruña.

En cuarto lugar mencionó la «transformación tecnológica» y la aplicación de la Inteligencia Artificial a su sector. Lejos de desecharla, explicó que «se formará a los fiscales en herramientas como Copilot o cualquiera adaptada a temas sensibles como los que tratamos en esta profesión», destacando que «la tecnología debe servir para aliviar cargas de trabajo y optimizar las tareas».

Finalmente, prometió «la máxima transparencia y la cooperación con el resto de instituciones». Para ella, «cada una es un eslabón importante de este servicio público que es la Fiscalía».

Buenas palabras de la presidenta de la Audiencia y de la fiscala superior de Galicia

Tras tomar posesión, Serrano se dirigió al público con un emotivo discurso en el que, además de mencionar su plan director, agradeció el apoyo de familia, amigos y compañeros. Quiso recordar también sus inicios en Ponferrada en el año 2007, ya cerca de Lugo, y su traslado a A Coruña poco después, donde acabó pasando 17. «Casi toda mi vida profesional», incidió. «He aprendido y disfrutado mucho con mis compañeros y espero hacer lo mismo en esta maravillosa ciudad, una tierra desconocida pero en la que sé que no caminaré sola», concluyó.

En la ceremonia participaron de viva voz Carmen Eiró, fiscala superior de Galicia, y Sandra Piñeiro, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo. Ambas destacaron la condición de mujer de Olga Serrano, pero poniendo siempre por delante su currículo y su experiencia como aval de este nombramiento. «A túa traxectoria fala por si mesma. Cada muller que chega a un espazo coma este faino grazas á súa capacidade, así que é unha gran nova cun gran valor simbólico que alguén coma ti ocupe esta posición», destacó Piñeiro. Para Eiró, esta toma de posesión «é moito máis ca un simple cambio ou unha firma, senón que é a constatación de que a Fiscalía é un órgano vivo e que sabe renovarse». La mandataria destacó también o compromiso de Roberto Brezmes al frente de la Fiscalía Provincial y le recordó que «os cargos pasan, pero o traballo ben feito permanece».

Ahora, Olga Serrano toma los mandos de una institución saneada y prestigiosa tras una década de dirección por parte de su predecesor, el cual llegó «nun momento complicado», como dijo la propia Carmen Eiró. La fiscala coruñesa tiene ahora la misión de adaptar la institución a la nueva era de la IA, a continuar con el compromiso contra la violencia de género y a facilitar el trabajo de sus compañeros y compañeras. No será fácil, pero no hay duda de que ha llegado con la energía necesaria para afrontar el desafío.