Fernández Liñares, el único político encarcelado por la operación Pokémon, ya disfruta de permisos pese al rechazo de la Fiscalía

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

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Foto de archivo de Francisco Fernández Liñares
Foto de archivo de Francisco Fernández Liñares Óscar Cela

El que fuera concejal del PSOE en Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ya ha podido salir de prisión temporalmente tras el acuerdo unánime de la junta de tratamiento de la cárcel de Monterroso, donde cumple una pena de más de siete años por delitos relacionados con la corrupción

03 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El único político de primer nivel encarcelado por su implicación en la conocida como operación Pokémon ya sabe a qué huele la libertad. Francisco Fernández Liñares, el que fuera concejal de Urbanismo de Lugo por

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