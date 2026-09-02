Fernández Liñares, el único político encarcelado por la operación Pokémon, ya disfruta de permisos pese al rechazo de la Fiscalía
LUGO / LA VOZ
LUGO · Exclusivo suscriptores
El que fuera concejal del PSOE en Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ya ha podido salir de prisión temporalmente tras el acuerdo unánime de la junta de tratamiento de la cárcel de Monterroso, donde cumple una pena de más de siete años por delitos relacionados con la corrupción03 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El único político de primer nivel encarcelado por su implicación en la conocida como operación Pokémon ya sabe a qué huele la libertad. Francisco Fernández Liñares, el que fuera concejal de Urbanismo de Lugo por