Los accesos a Galicia, un problema que Lugo soporta desde hace décadas
LUGO / LA VOZ
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La mejora de las conexiones con la Meseta era una prioridad hace 50 años, y algunas obras de comunicación interior no pasaron del proyecto31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Niebla en el canal, el continente está aislado». Se le atribuye a la prensa inglesa de hace décadas esa expresión, que hace referencia a las consecuencias de las circunstancias meteorológicas del canal de la Mancha,