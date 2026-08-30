Los accesos a Galicia, un problema que Lugo soporta desde hace décadas

Xosé María Palacios Muruais
XOSÉ MARIA PALACIOS LUGO / LA VOZ

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Retenciones este mes en Cereixal por las obras en la A-6
Retenciones este mes en Cereixal por las obras en la A-6 PABLO FERNÁNDEZ

La mejora de las conexiones con la Meseta era una prioridad hace 50 años, y algunas obras de comunicación interior no pasaron del proyecto

31 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Niebla en el canal, el continente está aislado». Se le atribuye a la prensa inglesa de hace décadas esa expresión, que hace referencia a las consecuencias de las circunstancias meteorológicas del canal de la Mancha,

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