Manuel Monteserín, uno de los últimos teitadores de Os Ancares: «O día de mañá cando nos chamen acudirá unha empresa»
OS ANCARES / LA VOZ
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Monteserín recibe encargos de muchas familias de la montaña que todavía usan los hórreos y las pallozas, pero habla de su oficio como «un modo de vida que se está perdendo»30 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Manuel Monteserín es uno de los pocos artesanos que todavía escala hasta el pico más alto de los hórreos y pallozas de Os Ancares para teitarlos con paja de centeno. Natural de Balboa (León), aprendió