Manuel Monteserín, uno de los últimos teitadores de Os Ancares: «O día de mañá cando nos chamen acudirá unha empresa»

Manuel Monteserín es uno de los pocos artesanos que todavía escala hasta el pico más alto de los hórreos y pallozas de Os Ancares para teitarlos con paja de centeno. Natural de Balboa (León), aprendió

Contenido exclusivo para suscriptores Suscríbete para seguir leyendo

y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión