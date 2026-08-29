Manuel Monteserín, uno de los últimos teitadores de Os Ancares: «O día de mañá cando nos chamen acudirá unha empresa»

Paula Álvarez García
PAULA ÁLVAREZ OS ANCARES / LA VOZ

LUGO · Exclusivo suscriptores

Monteserín recibe encargos de muchas familias de la montaña que todavía usan los hórreos y las pallozas, pero habla de su oficio como «un modo de vida que se está perdendo»

30 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Manuel Monteserín es uno de los pocos artesanos que todavía escala hasta el pico más alto de los hórreos y pallozas de Os Ancares para teitarlos con paja de centeno. Natural de Balboa (León), aprendió

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete