Así trabajan los vigilantes del Camino: «Hay personas que se desplazan hasta aquí para cometer hurtos, incluso haciéndose pasar por peregrinos»

André Siso Zapata
André S. Zapata O ALTO DO HOSPITAL / LA VOZ

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Giancarlo atiende a los peregrinos que quieren sellar su cartilla
Giancarlo atiende a los peregrinos que quieren sellar su cartilla LAURA LEIRAS

La Guardia Civil despliega agentes y la Oficina Móvil de Atención al Peregrino para atender las demandas de los viajeros. La ayuda de los equipos extranjeros es inestimable

20 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hacerse ver. Ese es el objetivo de los equipos de la Guardia Civil que, desde hace seis años, patrullan el Camino de Santiago. Las Oficinas Móviles de Atención al Peregrino (OMAP) se han convertido en

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