Reabre la A-6 en Baralla un día y medio después del accidente de un camión que aplastó un coche

Los trabajos de reparación del quitamiedos este viernes Pablo Fernández

La circulación volvió a media tarde de este viernes a la Autovía del Noroeste (A-6) a su paso por el municipio de Baralla. Llevaba cerca de 34 horas bloqueada después de que un camión volcase y aplastase un turismo que circulaba en sentido contrario a primera hora de la mañana del jueves. Ese siniestro, que dejó dos personas heridas, obligó a la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo a cortar la autovía y desviar a los conductores por la A-6 y la LU-170 durante unos nueve kilómetros. Un día y medio después del suceso, la circulación ha quedado restablecida.

El siniestro se produjo justo después del baipás habilitado en la A-6 a su paso por Baralla, donde llevan unas semanas de obras. Por ese motivo, los vehículos que viajan en sentido A Coruña y los que van en sentido Madrid circulan por carriles opuestos del mismo lado de la autovía, ya que el otro permanecían cortado. Debido al accidente, el que todavía funcionaba en doble sentido también quedó bloqueado. El incidente causó unas grandes retenciones tanto en la A-6 como en la N-6 a su paso por el núcleo de Baralla, por donde tenían que ir los vehículos desviados. Incluso este viernes, los atascos eran importantes.

El camión que volcó transportaba vacas Pablo Fernández

Más allá de los efectos para el resto de conductores, el accidente dejó dos personas heridas. Una de ellas la conductora del turismo, que vio de cerca cómo el camión volcaba sobre el lado izquierdo y se le venía encima. Por suerte, sus lesiones no revestían gravedad. Incluso logró llamar ella misma al 112 tras salir del turismo por su propio pie. La otra afectada fue la conductora del camión.

Ellas no fueron las únicas perjudicadas del siniestro. El 112 confirmó a las pocas horas que algunas de las vacas que transportaba el camión en su remolque salieron despedidas y cayeron por un desnivel cuando se produjo el vuelco. Varias de ellas murieron. El resto de los animales quedaron atrapados en el vehículo. Además del camión y el coche, al menos otros tres vehículos resultaron dañados en el accidente.

También quedó aplastado el quitamiedos del carril en sentido Madrid. Los operarios, más allá de retirar el camión y el coche implicados, trabajaron durante todo este viernes para reparar la infraestructura y poder reabrir la autovía.