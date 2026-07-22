Dos perfiles para dirigir la Fiscalía de Lugo: el curtido especialista en ciberdelitos y la experta en combatir el odio

José Luis Álvarez y Olga Serrano LA VOZ

Relevar a Roberto Brezmes Caramanzana al frente de la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Lugo no es una tarea fácil, pero es complicado imaginar a dos perfiles mejores para tomar el testigo que los dos que se han presentado al puesto. María Olga Serrano, fiscal especializada en delitos de odio en A Coruña, y José Luis Álvarez, experto en ciberdelincuencia en Lugo, son las dos personas que pondrán sus méritos sobre la mesa para convertirse en mandamás de la institución en esta provincia. Las materias que tratan los separan, pero también los unen. Se trata de dos de los asuntos más en auge en cuanto a la delincuencia social del momento actual, y preocupan sobremanera a la ciudadanía. Sus logros, su experiencia y su valor institucional harán de esta una decisión difícil para el Consejo Fiscal.

El máximo órgano de su sector en España estudiará ambas candidaturas este mismo viernes. La elección se hará pública la semana que viene y la toma de posesión del ganador o ganadora se celebrará en el mes de septiembre. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, decidirá qué candidatura eleva al Gobierno para su nombramiento como fiscal jefe provincial. El nombramiento se formalizará mediante real decreto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, una vez completado este trámite, Lugo tendrá un nuevo fiscal jefe.

Los perfiles

María Olga Serrano desarrolla su actividad profesional en la Fiscalía Provincial de A Coruña, donde ejerce como fiscal delegada de Delitos de Odio. A lo largo de su trayectoria ha asumido la acusación pública en algunos de los procedimientos penales de mayor repercusión mediática y social registrados en Galicia en los últimos años.

Entre ellos figura el caso Samuel Luiz, relativo al asesinato del joven coruñés de 24 años ocurrido el 3 de julio del 2021 tras una agresión grupal en el paseo marítimo de A Coruña. La Fiscalía sostuvo la acusación por un delito de asesinato y defendió la aplicación de la agravante de discriminación por motivos de orientación sexual.

También ejerció la acusación pública en el caso Yoel Quispe, el joven de 22 años fallecido tras recibir una puñalada durante una pelea en la madrugada de Nochebuena del 2023 en A Coruña. En el juicio, la Fiscalía calificó finalmente los hechos como un delito de asesinato, al considerar que concurrían las circunstancias exigidas para esa tipificación penal.

José Luis Álvarez ejerce en la actualidad como teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Lugo y es fiscal delegado de Delitos Informáticos. Fue fiscal de una pieza separada de la conocida como Operación Pokémon, relativa al pago de sobornos a Fernández Liñares, ex concejal y ex presidente de la Hidrográfica, que terminó condenado y en prisión. Su experiencia en Lugo lo avala, ya que lleva tres décadas ejerciendo en la provincia. Ha sido en muchas ocasiones la mano derecha del jefe, Roberto Brezmes, pero ha visto pasar ya a varios responsables del órgano provincial hasta que él mismo ha puesto en valor su candidatura.

Leer más: Roberto Brezmes, fiscal jefe: «Es injusto decir que Lugo fue un lugar en el que la corrupción campaba a sus anchas»

El saliente, Roberto Brezmes

Roberto Brezmes Caramanzana (Medina de Rioseco, Valladolid, 1971) llegó a Lugo en el año 2004. Tras unos años en la sección de Violencia de Género, accedió al puesto de Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial en el 2015. Ahora, diez años después, deja el puesto. Su marcha quedó evidenciada este viernes en el Pleno del Consejo Fiscal, celebrado en Madrid. En diciembre, Brezmes informó a sus superiores de que no se volvería a presentar a la plaza. Accedió a ella en el 2015 y, cinco años después, repitió. Ahora, al término de su segundo mandato, ha puesto punto final a su etapa como mandamás del sector a nivel provincial.

La primera oferta de su vacante quedó desierta, pero ahora, a la segunda, se han presentado Serrano y Álvarez. Brezmes ha continuado este tiempo como jefe interino. A partir de septiembre, pasará a ser fiscal adscrito al Ministerio Público de Lugo, a la espera de poder optar a otra plaza. Por el momento, seguirá en la ciudad amurallada.