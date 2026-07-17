Mejorados ocho túneles de la A-6 tras una inversión de 24,7 millones de euros

El túnel de Pedrafita ha sido uno de los incluidos en el plan de actuaciones del Gobierno ALBERTO LÓPEZ

Ocho túneles de la autovía del Noroeste (A-6), situados entre Pedrafita do Cebreiro y Lugo y antes de la entrada en Galicia, están ya listos tras la realización de trabajos en los que se han invertido 24,7 millones de euros. Las obras se han realizado en un tramo de 57 kilómetros (del 407 al 464,5) y han incluido también el túnel de Montefurado, situado en la carretera N-120 a su paso por Quiroga. Alrededor de las tres cuartas partes del presupuesto total (18,3 millones) procedían de fondos europeos. Esa aportación correspondía al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se completó con fondos estatales.

Los túneles del tramo gallego de la A-6 en los que se ha actuado son los de Pedrafita, San Pedro, Doncos, Cereixal y Neira. Los situados en la provincia de León son los de Villafranca, La Escrita y Trabadelo. Las obras han sido variadas, pues, por ejemplo, se han colocado nuevos sistemas de ventilación, se han renovado los sistemas de protección contra incendios y se han implantado nuevos sistemas de videovigilancia y de detección automática de incidencias. En el túnel de Pedrafita, además, ahora funciona un sistema de control de datos que permite la supervisión y el control de las instalaciones en tiempo real.

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Por otro lado, se ha renovado el firme y se ha repuesto la señalización horizontal y vertical. Según informó este viernes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en los túneles se ha llevado a cabo una monitorización para comprobar su funcionamiento y descartar corrimientos. Ahora, como detalló el Gobierno, los citados túneles de la A-6 y de la N-120 tienen ya estándares europeos de seguridad y de explotación.