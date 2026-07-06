La reforma del firme de la A-6 entre Lugo y el Bierzo obligará a cortes temporales de la autovía durante este verano

La circulación en la A-6 cerca del túnel de Neira, en Baralla, se hace en doble dirección, usando la calzada en sentido Madrid OSCAR CELA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de la rehabilitación estructural del firme en la calzada izquierda (en sentido Madrid) de la autovía A-6 entre los kilómetros 407 y 480,5, en las provincias de Lugo y León, con un presupuesto vigente de 8,8 millones de euros (IVA incluido). Estas obras de rehabilitación del pavimento se retoman tras haber estado paradas para que se pudieran terminar los trabajos de adecuación a la normativa de seguridad de los túneles entre Lugo y el Bierzo. Las obras de rehabilitación del firme, según explica el ministerio, se hará por fases hasta octubre, e implicará en algunos momentos el corte total de la A-6, y el desvío del tráfico por la N-6 (algo que ya ocurrió en los últimos meses con los trabajos efectuados en los túneles).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios de la autovía se producirán afectaciones al tráfico y para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los itinerarios alternativos debidamente señalizados. En algunos casos supondrá el uso de uno de los carriles de la calzada en sentido A Coruña, siendo bidireccional; y en otros casos habrá un corte total de la A-6, desviando del tráfico por la N-6.

Las seis fases de las obras y sus afecciones son:

Fase 1: Desde este lunes 6 de julio hasta las 0.00 h del lunes 13 de julio (domingo noche); entre los kilómetros 480,5 y 477,2. Itinerario alternativo 1: desvío mediante tránsfer circulando en bidireccional (un carril por sentido) por la calzada sentido A Coruña. Es en la zona de O Corgo.

(domingo noche); entre los kilómetros 480,5 y 477,2. Itinerario alternativo 1: desvío mediante tránsfer circulando en bidireccional (un carril por sentido) por la calzada sentido A Coruña. Es en la zona de O Corgo. Fase 2: Desde las 8.00 h del lunes 13 de julio hasta las 0.00 h del miércoles 5 de agosto (martes noche); entre los kilómetros 479,5 y 469. Itinerario alternativo 2: corte total con desvío por la N-6. Entre O Corgo y Sobrado do Picato, en Baralla.

(martes noche); entre los kilómetros 479,5 y 469. Itinerario alternativo 2: corte total con desvío por la N-6. Entre O Corgo y Sobrado do Picato, en Baralla. Fase 3: Desde las 8.00 h del martes 21 de julio hasta las 0.00 h del lunes 10 de agosto (domingo noche); entre los kilómetros 469 a 455,5. Itinerario alternativo 3: corte total con desvío por la N-6. Entre Sobrado do Picato y O Cereixa, en Becerreá.

(domingo noche); entre los kilómetros 469 a 455,5. Itinerario alternativo 3: corte total con desvío por la N-6. Entre Sobrado do Picato y O Cereixa, en Becerreá. Fase 4: Desde las 8.00 h del lunes 27 de julio hasta las 0:00 h del jueves 3 de septiembre (miércoles noche), entre los kilómetros 455,5 a 432. Itinerario alternativo 4: desvío mediante tránsfer circulando en bidireccional (un carril por sentido) por la calzada sentido A Coruña. Entre Becerreá y Pedrafita do Cebreiro.

(miércoles noche), entre los kilómetros 455,5 a 432. Itinerario alternativo 4: desvío mediante tránsfer circulando en bidireccional (un carril por sentido) por la calzada sentido A Coruña. Entre Becerreá y Pedrafita do Cebreiro. Fase 5: Desde las 8:00 h del lunes 31 de agosto hasta las 0.00 h del lunes 21 de septiembre (domingo noche); entre los kilómetros 438,5 a 420. Itinerario alternativo 5: corte total con desvío por la N-6. Entre Doncos, en As Nogais, y Trabadelo (León)

(domingo noche); entre los kilómetros 438,5 a 420. Itinerario alternativo 5: corte total con desvío por la N-6. Entre Doncos, en As Nogais, y Trabadelo (León) Fase 6: Desde las 8:00 horas del jueves 10 de septiembre hasta las 0:00 del martes 6 de octubre (lunes noche), entre los kilómetros 420 a 407. Itinerario alternativo 6: corte total con desvío por la N-6. Entre Trabadelo y Villafranca del Bierzo.

Ministerio de Transportes

Hay que recordar que en la actualidad ya hay un corte momentáneo en la A-6 a la altura del túnel de Neira de Rei, donde se están haciendo unas obras de urgencia al caer material del aislamiento del interior. El tráfico en sentido A Coruña es desviado un kilómetro por uno de los carriles en sentido Madrid, siendo obligatorio el usos de luces de cruces y la reducción de la velocidad.

También hay que recordar que hay un contrato activo para la reforma del pavimento de la A-6 en sentido Madrid, pero entre Lugo municipio y el límite provincial en Guitiriz. Ya se han hecho trabajos el pasado verano, pero aún quedan meses por delante para rematar este contrato de rehabilitación de firmes.