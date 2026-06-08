La Policía Nacional resuelve una agresión sexual a una niña de Lugo siete años después: el autor usaba una identidad falsa y ahora está preso en Alemania

Coche de la Policía Nacional patrullando por el centro de Lugo ALBERTO LÓPEZ

La Policía Nacional de Lugo ha logrado esclarecer una agresión sexual sufrida por una niña siete años después de ocurrir los hechos. El éxito del caso, que permaneció sin resolver desde el 2019 hasta ahora debido a que el agresor utilizaba una identidad falsa para eludir a la justicia, ha llegado por fin gracias a la cooperación policial internacional y a la aplicación del Tratado de Prüm, un instrumento jurídico europeo que permite el intercambio de huellas dactilares y perfiles genéticos entre países miembros.

El autor de los hechos era, en el momento de cometer el delito, la pareja sentimental de la madre de la víctima, que entonces tenía diez años. El hombre aprovechó la situación de convivencia en el domicilio común para agredir sexualmente a la pequeña. Cuando los ella y el padre tuvieron conocimiento de lo ocurrido, presentaron la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional. Sin embargo, el agresor ya se había dado a la fuga y había conseguido burlar la acción de la justicia amparándose en una identidad falsa, que era la única con la que operaba en España. De hecho, su mala fe llegó al punto de que su pareja también lo conocía solo por esta identidad y no sabía nada de su vida real.

Jamás se abandonó la investigación

Desde el 2019, los agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una importante labor de investigación. Las inspecciones técnico-policiales practicadas en el lugar de los hechos permitieron recuperar huellas lofoscópicas y muestras biológicas del agresor. No obstante, el análisis inicial de estas evidencias no arrojó ninguna coincidencia en las bases de datos, por lo que quedaron registradas a la espera de que se produjera algún resultado positivo en el futuro.

El caso, pese a las dificultades, no fue abandonado en ningún momento por los investigadores. La Policía Nacional fue especialmente consciente de la trascendencia del plazo de prescripción del delito. Y es que, una vez que la víctima alcanzase la mayoría de edad, comenzaría a computar este plazo, lo que habría podido dejar impune al agresor. Antes de que eso ocurriera, para fortuna de todos los afectados, la investigación dio sus frutos.

Fue precisamente a través del Tratado de Prüm como se logró la identificación del autor. Este acuerdo internacional, suscrito por diversos países europeos, permite el cruce automatizado de huellas dactilares y perfiles de ADN entre los Estados firmantes, y se ha convertido en una herramienta fundamental en la persecución de delincuentes que cruzan fronteras. Gracias a este mecanismo y a la colaboración policial internacional, los investigadores lograron identificar plenamente al responsable, tanto por estudio lofoscópico como por perfil genético.

El individuo identificado se encuentra actualmente en prisión en Alemania, donde cumple condena por otros delitos. Su localización en territorio alemán no ha impedido que la Policía Nacional de Lugo haya podido cerrar la investigación y poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a fin de que se depuren las responsabilidades penales que correspondan por la agresión sexual cometida hace más de un lustro en Lugo.

El esclarecimiento de este caso pone de manifiesto, dice la policía, la importancia de mantener abiertas las investigaciones aunque el paso del tiempo dificulte su resolución, así como el valor de los instrumentos de cooperación policial internacional para combatir la impunidad de quienes tratan de eludir la justicia cruzando fronteras bajo identidades falsas.