José Tomé recurre la querella de la Fiscalía relativa al presunto caso de acoso sexual que causó su dimisión
LUGO / LA VOZ
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El ex presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte pide que se archive la causa e insiste en su inocencia05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José Tomé Roca, expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, ha recurrido la querella que interpuso la Fiscalía contra él tras la denuncia de una mujer que lo acusaba de