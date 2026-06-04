José Tomé recurre la querella de la Fiscalía relativa al presunto caso de acoso sexual que causó su dimisión

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO · Exclusivo suscriptores

José Tomé, en la rueda de prensa ofrecida en Monforte el día 10 de diciembre, en la que anunció que dimitía como presidente de la Diputación
José Tomé, en la rueda de prensa ofrecida en Monforte el día 10 de diciembre, en la que anunció que dimitía como presidente de la Diputación LAURA LEIRAS

El ex presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte pide que se archive la causa e insiste en su inocencia

05 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José Tomé Roca, expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, ha recurrido la querella que interpuso la Fiscalía contra él tras la denuncia de una mujer que lo acusaba de

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete