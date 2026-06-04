José Tomé recurre la querella de la Fiscalía relativa al presunto caso de acoso sexual que causó su dimisión

José Tomé, en la rueda de prensa ofrecida en Monforte el día 10 de diciembre, en la que anunció que dimitía como presidente de la Diputación LAURA LEIRAS

José Tomé Roca, expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, ha recurrido la querella que interpuso la Fiscalía contra él tras la denuncia de una mujer que lo acusaba de