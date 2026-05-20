El PP denuncia en el Senado falta de seguridad vial en la autovía Lugo-Santiago

Imagen de un derrumbe producido en la A-54 en las primeras semanas de este 2026

El PP ha trasladado al Senado su preocupación por situaciones de la autovía Lugo-Santiago (A-54) en los tramos que están abiertos al tráfico. Los senadores lucenses piden al Gobierno explicaciones por los desprendimientos y por los taludes registrados en la vía, y preguntan qué medidas están previstas para corregir esas deficiencias. Para el PP, lo puesto en práctica hasta ahora (medidas de emergencia, señalización provisional y limitaciones al tráfico) resulta insuficiente teniendo en cuenta que se trata de una autovía con protagonismo en la circulación interior de Galicia y en la salida de algunas comarcas hacia la Meseta.

Los populares interpretan los desprendimientos y los taludes como una muestra más del abandono que padece la provincia con el actual Gobierno, al que además acusan por la situación de la A-54. Tras haberse abierto, en diferentes momentos, los tramos construidos, siguen pendientes de acabar las obras entre Melide y Arzúa, que se llevan a cabo en 16 kilómetros. El ministro de e Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció en abril que próximamente vendría a Galicia a inaugurar ese tramo, aunque no hay una fecha concreta para su apertura.

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Esa situación condiciona el tráfico, ya que obliga a pasar por el centro de Melide y de Arzúa a turismos y a vehículos pesados, que circulan por travesías en las que hay viviendas y todo tipo de servicios públicos y privados junto a la carretera. En el centro melidense la situación es un poco más complicada, ya que el recorrido para entrar y salir en la A-54 implica un giro de 90 grados en una rotonda.