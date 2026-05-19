Continúa ingresado en el ala de Psiquiatría el detenido por matar a su madre en Lugo

La casa en la que sucedió el crimen se ubica en la Praza de Bretaña Pablo Fernández

El hombre detenido el domingo en la ciudad de Lugo como principal sospechoso de haber apuñalado a su madre durante un brote psicótico permanece ingresado en el ala de Psiquiatría del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). La mujer, Mercedes Neira Neira, falleció en la madrugada del lunes después de resultar gravemente herida cuando ambos se encontraban solos en casa. La mujer fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (uci), a la que llegó con vida, pero en estado grave tras los hechos, que tuvieron lugar en una vivienda situada en la Praza de Bretaña, donde el hombre convivía con sus padres. Según las investigaciones, el agresor, Juan Jesús Rozas Neira, habría atacado a su madre con un arma blanca en el interior del domicilio y luego habría salido de casa.

Fue el padre del presunto autor quien, al regresar al domicilio y encontrar a su esposa herida, avisó a los servicios de emergencia, que se desplazaron al lugar. La dotación contó con varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Lugo. La mujer fue trasladada de urgencia al HULA en estado crítico, aunque finalmente no pudo superar la gravedad de las lesiones y falleció de madrugada.

La Policía Nacional detuvo al supuesto agresor pocas horas después del ataque y lo llevó al HULA también para ser atendido. Por el momento, el operativo mantiene abierta la investigación, que está bajo secreto de sumario. La mujer será enterrada este martes por la tarde en el cementerio municipal después del funeral, que se oficiará en la iglesia de Santiago A Nova.

Mientras el detenido permanezca ingresado, el procedimiento contra él no podrá avanzar. Tampoco declarará ante la Policía Nacional, que sigue haciendo las diligencias pertinentes en este tipo de sucesos.