Detenido un lucense de 45 años con problemas psiquiátricos por matar a su madre a puñaladas

La Praza da Bretaña SUSO VARELA

La Policía Nacional arrestó durante la mañana de este domingo a un hombre de mediana edad como presunto autor de un apuñalamiento, ocurrido en la Praza de Bretaña. La víctima es su madre, con la que convivía, y las primeras pesquisas apuntan hacia que el supuesto agresor podría haber sufrido un brote relacionado con un trastorno psiquiátrico que padece. La mujer, tras ingresar en el HULA, murió esta mañana. Los investigadores descartan cualquier tipo de móvil y centran la causa de la agresión en el estado mental del hijo. Él tenía 45 años y ella, sobre 75.

El suceso se dio cerca del mediodía en un edificio ubicado justo enfrente de la Comandancia de la Guardia Civil. No fue este organismo el movilizado, sino las policías Local y Nacional, que auxiliaron a la víctima y, posteriormente, localizaron y detuvieron al presunto agresor.

Fue el padre y esposo de ambos el que dio la voz de alarma. Lo hizo tras regresar al domicilio y descubrir a la mujer, en el suelo, ensangrentada. Tenía varias heridas punzantes en varias zonas del cuerpo. De inmediato, alertó a las autoridades y al 061, que envió a una ambulancia al lugar. Tras recibir una primera atención, la madre fue trasladada de urgencia al HULA e ingresó en la uci con pronóstico grave. Falleció esta mañana, según confirmó el gabinete de prensa del hospital lucense.

Encontrado rápidamente

Cuando la policía llegó al piso, el hijo ya no se encontraba allí. Tras hablar con el padre y obtener una descripción, se lanzaron a buscarlo. No tardaron en dar con él, ya que se encontraba cerca de la Praza de Bretaña, yendo hacia la estación de autobuses. Debido a su estado, tuvo que ser también atendido por los sanitarios antes de ser detenido. Posteriormente fue trasladado no al calabozo, sino al ala de Psiquiatría del HULA, donde permanece ingresado con escolta policial.

El joven no pasará a disposición judicial hasta que se compruebe su estado y se decida si es apto para prestar declaración. El caso está bajo secreto de sumario.