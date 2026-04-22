Candia expone sus propuestas de gobierno: «Levantar treitos do carril bici», reabrir las Caldas, un proyecto para la estación de buses «e un San Froilán para todos»

Elena Candia, entrando en un pleno de Lugo LAURA LEIRAS

Bajo el lema «Lugo merece un goberno que execute», la portavoz del Partido Popular de Lugo, Elena Candia, ha hecho público el documento que sirve de base política para la moción de censura registrada hoy 22 de abril y que se llevará al pleno del 7 de mayo. El texto, estructurado en 10 «Por qués» (diagnóstico de la crisis) y 45 «Para qués» (compromisos de gestión), dibuja una ciudad sumida en la «ausencia de compromiso real» y propone un «rescate» integral que afecta a todas las áreas municipales.

El PP de Lugo que dirige Elena Candia justifica la necesidad de un cambio de gobierno basándose en lo que consideran un fracaso sistémico de la actual coalición de gobierno de PSOE y BNG. Y en la relación de acciones que se marca para su gobierno de un año fueron llamativas sus alusiones a algunos puntos bandera de su labor como oposición: «Imos a levantar treitos do carril bici na Residencia e no Carme, reabriremos as Caldas e faremos unhas 350 prazas de aparcamento»

Los puntos clave por los que justificaría una moción de censura contra el PSOE y el BNG son

Abandono social: Denuncian la falta de compromiso con las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables. Fallo en conciliación: Crítica a una política que no se centra en las personas ni en las necesidades de las familias. Inseguridad ciudadana: Aseguran que la seguridad nunca ha sido una prioridad para el ejecutivo que será censurado Caos en la movilidad: El documento señala que desplazarse por Lugo es «cada día más complicado». Conflictividad institucional: Acusan al gobierno de bloquear proyectos por sus constantes enfrentamientos con otras administraciones. Parálisis estratégica: Bloqueo de proyectos clave y del funcionamiento ordinario del Concello. Despilfarro y subida de impuestos: Critican el gasto en proyectos «sen valor engadido» pagados con una mayor presión fiscal. Estancamiento económico: Denuncian la falta de apoyo al progreso industrial y al empleo. Déficit de infraestructuras: Crítica a la planificación de obras y al escaso apoyo al deporte local. Caos en Recursos Humanos: Desmantelamiento de servicios y saturación por incapacidad gestora.

Para contrarrestar estos diez déficits que enumeró, Candia presentó un documento con 45 propuestas para el «rescate» de Lugo. Algunas de las medidas forman parte de su acción de oposición y otras ya están en marcha a través de la Xunta de Galicia, aunque ella misma las ha impulsado y defendido como líder de la oposición.

El documento concluye con una declaración de intenciones: sustituir un gobierno de «sectarismo» por uno que apueste por la «hixiene democrática» y la ejecución real de proyectos. Con este «rescate real», el PP de Lugo busca convencer a la ciudadanía de que la moción no es solo un movimiento político, sino una necesidad de gestión urgente para la capital lucense

Estas son las medidas más destacadas de la batería de 45 compromisos, divididas por ejes de actuación:

Bienestar Social y Salud Mental

El PP pone el foco en la salud mental con la licitación de un centro pionero gestionado por ALUME en las antiguas instalaciones de Aspnais (incluyendo el derribo del muro perimetral) y la creación de un Plan de Salud Mental municipal. Además, proponen un centro de respiro para familiares de enfermos de Alzhéimer junto a AFALU y la creación de Alumiñar, un servicio de cuidado de menores a domicilio para facilitar la conciliación.

Seguridad y Movilidad

Para atajar lo que calificó de inseguridad, se compromete a abrir una oficina de la Policía Local en A Milagrosa y crear una patrulla nocturna. También dice que habrá más medios y efectivos tanto para los Bomberos como para la Policía Local.

En movilidad, el plan que propone Candia prevé la creación de unas 350 plazas de aparcamiento en la ciudad: «Creación dunhas 350 prazas de estacionamento cun aparcadoiro na Ronda das Fontiñas á altura do número 105 (unhas 70 prazas) cun modelo similar ao da Avenida de Breogán, no parque de enerxías alternativas do Ceao (máis de 80), en Noriega Varela (unhas 40) e a apertura do do Fuxan os Ventos (unhas 150)».

Además, modificará el reciente Plan de Mobilidade para eliminar «tapóns urbanísticos», como en las calles Evaristo Correa Calderón, Serra Gañidoira, Río Lor y Escultor Asorei.

Urbanismo y Grandes Proyectos

El documento apuesta por el fin de la «conflictividade» mediante la firma inmediata del convenio de saneamiento de Esperante, la creación de una playa fluvial en la zona de Los Robles y la cesión de terrenos para el nuevo centro de salud del Sagrado Corazón. También anuncian la eliminación de tramos del carril bici en zonas críticas como A Residencia o Carme. Además, dijo que se va a cambiar el pavimento de las calles del centro «para evitar que cada 15 días teñamos que estar amañando».

Y apuntó: «Recuperación dun San Froilán para todos, lonxe do sectarismo destes anos».

Economía y Empleo

Se propone la creación de una Oficina Económica de Lugo en la actual estación de autobuses para captar emprendedores, el lanzamiento de bonos municipales para el consumo local y un plan de empleo juvenil en colaboración con la USC y centros de FP.

infraestructuras

Propone la creación de un Plan de Rehabilitación y Dinamización para la zona norte del municipio, cofinanciando con la Xunta de Galicia la rehabilitación de viviendas en estado de ruina técnica o económica, reforzando el papel de Evislusa.

También la firma de un convenio con la FEGAMP para usar las instalaciones de los centros educativos fuera del horario lectivo y avances para la creación de un nuevo espacio deportivo y cultural en el antiguo polideportivo de la OJE para la juventud, además de un plan de mejora para las instalaciones deportivas actualmente en funcionamiento.

Hizo referencia a un varios proyectos que o bien estaban en marcha o comprometidos, algunos por la Xunta, como un parque canino en Fontiñas, a la entrega de los terrenos para el centro de salud del Sagrado Corazón, las obras de ampliación de la Protectora o la finalización del Plan Paradai con la obra de Serra de Meira.

Gestión Interna del Concello

Para resolver el conflicto laboral, el PP se compromete a aprobar la carrera profesional , modificar la RPT y abrir listas de interinidades para agilizar la atención al ciudadano.