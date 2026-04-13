La Guardia Civil investiga al presunto autor de la muerte de Enrique Bolívar en Abadín: creen que lo atropelló, lo metió en el maletero y quemó su coche

Decenas de voluntarios, vecinos, familiares y autoridades buscaron a Enrique durante días, sin éxito. Nada se ha vuelto a saber de él desde entonces ALBERTO LÓPEZ

Dos años y medio después de la desaparición de Enrique Bolívar, un vecino de Abadín (Lugo) de 82 años, la jueza de Mondoñedo, encargada de la investigación, levantó este lunes el secreto de sumario. Esta