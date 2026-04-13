La Guardia Civil investiga al presunto autor de la muerte de Enrique Bolívar en Abadín: creen que lo atropelló, lo metió en el maletero y quemó su coche
LUGO / LA VOZ
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La jueza de Mondoñedo ha levantado el secreto sumario dos años y medio después de la desaparición del octogenario. La Guardia Civil visitó este lunes al presunto autor en la prisión de Bonxe y le informó de que está formalmente investigado14 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Dos años y medio después de la desaparición de Enrique Bolívar, un vecino de Abadín (Lugo) de 82 años, la jueza de Mondoñedo, encargada de la investigación, levantó este lunes el secreto de sumario. Esta