El Supremo veta las prórrogas forzosas en contratos públicos: un caso en Castro de Rei marca jurisprudencia
LUGO / LA VOZ
LUGO
El alto tribunal revoca un fallo del TSXG y da la razón a una empresa que se vio obligada a seguir cumpliendo el contrato sin estar de acuerdo12 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia de gran calado jurídico y con base en la provincia de Lugo. Esta resolución, firmada hace unas semanas, limita el poder de las Administraciones para obligar a las