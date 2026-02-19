Tres guardias civiles de Lugo le salvan la vida a un niño de dos años atragantado: «Nos habíamos puesto en lo peor»

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

Los tres agentes, junto a Noelia, José Manuel y el pequeño Bruno, posan frente al grafiti de Diego As en la Comandancia de Lugo, que retrata a un agente abrazando a un niño Laura Leiras

El pequeño Bruno sufrió un pico de fiebre que lo dejó inconsciente. Sus padres corrieron a la Comandancia desesperados y allí los auxiliaron tres veteranos agentes

19 feb 2026 . Actualizado a las 19:13 h.

El pequeño Bruno, un lucense de apenas dos años de edad, entró este martes en la Comandancia de la Guardia Civil en los brazos de su padre. Su vida pendía de un hilo. Un pico

