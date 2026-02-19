Tres guardias civiles de Lugo le salvan la vida a un niño de dos años atragantado: «Nos habíamos puesto en lo peor»

Los tres agentes, junto a Noelia, José Manuel y el pequeño Bruno, posan frente al grafiti de Diego As en la Comandancia de Lugo, que retrata a un agente abrazando a un niño Laura Leiras

El pequeño Bruno, un lucense de apenas dos años de edad, entró este martes en la Comandancia de la Guardia Civil en los brazos de su padre. Su vida pendía de un hilo. Un pico