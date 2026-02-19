Tres guardias civiles de Lugo le salvan la vida a un niño de dos años atragantado: «Nos habíamos puesto en lo peor»
LUGO / LA VOZ
LUGO · Exclusivo suscriptores
El pequeño Bruno sufrió un pico de fiebre que lo dejó inconsciente. Sus padres corrieron a la Comandancia desesperados y allí los auxiliaron tres veteranos agentes19 feb 2026 . Actualizado a las 19:13 h.
El pequeño Bruno, un lucense de apenas dos años de edad, entró este martes en la Comandancia de la Guardia Civil en los brazos de su padre. Su vida pendía de un hilo. Un pico