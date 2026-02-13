Ordenan extraditar a «El Millonario», un marroquí detenido en Monforte por pertenecer a una mafia que metía a inmigrantes de forma ilegal en España
LUGO / LA VOZ
Las autoridades de su país lo buscaban por delitos que pueden acarrear hasta 15 años de cárcel. Según un socio, desempeñaba el papel de recaudar el dinero de las víctimas y llevarlas hasta la playa14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una detención que pasó desapercibida hace exactamente un año ha derivado en una causa de la Audiencia Nacional que afecta a Galicia, a España, a Marruecos, relacionada con los métodos que utilizan muchas mafias para trasladar personas