Ordenan extraditar a «El Millonario», un marroquí detenido en Monforte por pertenecer a una mafia que metía a inmigrantes de forma ilegal en España

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO

La Comisaría Local de Monforte y agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
La Comisaría Local de Monforte y agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo ALBERTO LÓPEZ

Las autoridades de su país lo buscaban por delitos que pueden acarrear hasta 15 años de cárcel. Según un socio, desempeñaba el papel de recaudar el dinero de las víctimas y llevarlas hasta la playa

14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Una detención que pasó desapercibida hace exactamente un año ha derivado en una causa de la Audiencia Nacional que afecta a Galicia, a España, a Marruecos, relacionada con los métodos que utilizan muchas mafias para trasladar personas

