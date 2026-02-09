Comienzan los trabajos en la Muralla de Lugo, y el BNG pide más medios para la conservación del monumento

Laura leiras

Los trabajos en la Muralla de Lugo, afectada en la noche del sábado por el derribo parcial de un muro entre la Porta Miñá y la de Santiago, están en marcha. En la mañana de este lunes, ya se veían operarios trabajando en la zona. Los primeros pasos consistieron en la retirada de piedras, una operación que se llevó a cabo bajo la lluvia que un día más sigue cayendo sobre Lugo. Mientras tanto, el BNG reclamó más medios para la conservación del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, y subrayó su valor emblemático en la ciudad.

Que la lluvia acompañó el comienzo de los trabajos se reflejó en que se hizo un alto varias horas después del inicio, debido a la intención de buscar una lona que sirviese para tapar la zona donde se estaba actuando. Por su parte, el Bloque, con responsables locales y autonómicos desplazados a la zona donde se produjo el derribo, pidió más medios, aunque en un clima en el que las discrepancias parecían pasar a segundo plano.

La diputada autonómica Olalla Rodil afirmó que su grupo tenía la «man tendida» y que todos los esfuerzos de la Xunta eran necesarios para acometer cuanto antes la reparación de un «símbolo» de Galicia. Sin embargo, agregó que los miembros de su grupo estarían «moi vixilantes» para comprobar que se destinaban a ese fin todos los recursos necesarios.

La lluvia estuvo presente en las primeras horas de los trabajos Laura Leiras

Rubén Arroxo, teniente de alcalde del Concello de Lugo, insistió en la necesidad de dedicar «máis medios, máis recursos económicos» al cuidado y a la conservación. Demandó, por ejemplo, más trabajos de limpieza para que la Muralla no se viese afectada por las hierbas, y criticó que el año pasado, al celebrarse los 25 años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, hubiese en el adarve luminarias apagadas.