Dos detenidos por atracar una sucursal bancaria en Cervantes en octubre, de la que se llevaron cerca de 86.000 euros
LUGO / LA VOZ
LUGO · Exclusivo suscriptores
La Guardia Civil registró este miércoles los domicilios de los dos arrestados, en Miño y Carral. Ambos, atracadores profesionales, negaron su implicación en el asalto05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tras más de tres meses de investigación, el trabajo de la Guardia Civil ha dado resultado. Este miércoles, agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Lugo arrestaron a los dos presuntos autores del