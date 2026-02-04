Dos detenidos por atracar una sucursal bancaria en Cervantes en octubre, de la que se llevaron cerca de 86.000 euros

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

La sucursal se encuentra en la rúa Deputación, en el núcleo de San Román de Cervantes
La Guardia Civil registró este miércoles los domicilios de los dos arrestados, en Miño y Carral. Ambos, atracadores profesionales, negaron su implicación en el asalto

05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras más de tres meses de investigación, el trabajo de la Guardia Civil ha dado resultado. Este miércoles, agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Lugo arrestaron a los dos presuntos autores del

