El TSXG rechaza el recurso del asesino de la lucense Cristina Cabo y le mantiene los 26 años de prisión

José Valencia, en la vista oral del TSXG hace unos días ANGEL MANSO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunció este miércoles que han rechazado el recurso de apelación de José Uriel Valencia Silva, condenado por el asesinato de Cristina Cabo Buján en Lugo el 27 de noviembre del 2022, y que han decidido mantener las penas que le impuso la Audiencia Provincial de Lugo, 26 años de prisión y una indemnización para la familia de 130.000 euros. Así, la Sala de lo Civil y Penal avala el veredicto del Tribunal del Jurado y la posterior sentencia, que consideraron probados tanto el delito de asesinato, con alevosía y ensañamiento, como un delito de robo con violencia. El órgano ha emitido una sentencia apenas un par de semanas después de la vista oral, en la que la defensa de Valencia pidió que se le redujese la pena al alegar que no hubo ni alevosía ni ensañamiento y que el crimen no fue un asesinato, sino un homicidio.

El acusado de asesinar a Cristina Cabo rompe su silencio: «No era mi intención, vino ella hacia mí con el cuchillo, ha sido todo un desastre» André S. Zapata

Según los hechos probados, agresor y víctima se conocieron durante una noche de fiesta en el casco histórico de Lugo. Luego, se fueron juntos a casa de ella. Una vez allí, tras discutir, forcejearon y Valencia logró hacerse con un cuchillo, con el que «le provocó 29 heridas incisas y 18 erosiones lineales». La sentencia destaca que el acusado «agredió con el cuchillo a Cristina con ánimo de matarla» y que, en ese momento, «presentaba intacta su capacidad de entender y querer», descartando cualquier afectación relevante de sus facultades mentales.

Uno de los ejes del recurso era la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El TSXG rechaza este planteamiento y recuerda que su función no es valorar de nuevo la prueba, sino comprobar si existió prueba de cargo suficiente y si su valoración fue racional. En este sentido, la sala concluye que el veredicto del jurado se apoya en «una actividad probatoria válida y coherente», y subraya que no existe prueba alguna que respalde la versión exculpatoria del acusado, más allá de su propia declaración. El tribunal es tajante al señalar que no puede exigirse a la acusación que pruebe «un hecho negativo», como que la víctima no empuñó un cuchillo.

Los argumentos del TSXG

El TSXG también confirma la apreciación de la alevosía. Para ello, describe una agresión «de tal violencia en atención a la desproporción en fuerza física entre agresor y agredida», agravada porque la víctima se encontraba bajo la ingesta de alcohol y cannabis. Aunque Cabo intentó defenderse, esa resistencia fue «ineficaz, por mínima», lo que permitió al acusado «acabar fácilmente con su vida, asegurando su ejecución y evitando el riesgo que pudiese provenir de una defensa efectiva de la víctima». La sala recalca que la alevosía es compatible con intentos defensivos meramente instintivos cuando estos carecen de eficacia real.

Especial relevancia adquiere el análisis del ensañamiento, otro de los aspectos cuestionados por la defensa. El TSXG respalda plenamente la conclusión del jurado de que José Valencia incrementó de forma deliberada el sufrimiento de la víctima. Así, el relato fáctico recoge que «le asestó diversas puñaladas, la mayor parte de ellas de escasa entidad, innecesarias para causarle la muerte», con el objetivo de «aumentar intencionada y deliberadamente el dolor de la víctima». La sala destaca la prueba pericial, que acreditó hasta 47 lesiones, «ninguna de ellas mortales por sí misma», incluida la herida en el corazón, que «permite un tiempo de consciencia que sin duda tuvo la víctima, pues la dejó, no muerta, sino malherida». Para el tribunal, este dato evidencia una prolongación innecesaria de la agonía.

Cuando la víctima ya se encontraba moribunda, el acusado llevó a cabo un último acto delictivo. La resolución declara probado que, «guiado por el propósito de enriquecerse», y «aprovechando la violencia previa y en la misma relación de inmediatez y unidad temporal», José Valencia registró la vivienda y se apoderó de un ordenador y una bicicleta. La sala recuerda que el delito se consuma cuando el autor se aprovecha de los efectos de la violencia, aunque esta no se hubiera ejercido inicialmente con finalidad patrimonial.

Las penas son proporcionadas

La sentencia mantiene al acusado 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y otros 4 años por un delito de robo con fuerza en casa habitada, además del pago de una indemnización de 130.000 euros a la familia de la víctima. Se ha acordado también la expulsión del territorio nacional de vuelta a Colombia del ya condenado cuando acceda al tercer grado, se le conceda la libertad condicional o cumpla su pena íntegra.

Finalmente, el tribunal rechaza la alegación de una indebida individualización de la pena. La condena de 22 años de prisión por asesinato se sitúa dentro del marco legal y se justifica por «el número de puñaladas asestadas a la víctima y el aprovechamiento de tal circunstancia para registrar el domicilio y apoderarse de los efectos». Con esta resolución, el TSXG confirma en todos sus extremos una condena que considera plenamente ajustada a la gravedad de los hechos. Contra ella todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.