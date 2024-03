Precaución en la A-6 y diversión en Pedrafita do Cebreiro: así llega la nieve a la montaña de Lugo

Familias en la nieve en O Cebreiro Óscar Cela Familias en la nieve en Pedrafita ÓSCAR CELA Familias en la nieve en Pedrafita ÓSCAR CELA Familias en la nieve en Pedrafita ÓSCAR CELA Familias en la nieve en Pedrafita ÓSCAR CELA Familias en la nieve en Pedrafita Óscar Cela Problemas de tráfico por la nieve Óscar Cela Familias en la nieve en O Cebreiro Óscar Cela Familias en la nieve en O Cebreiro Óscar Cela Familias en la nieve en O Cebreiro Óscar Cela Familias en la nieve en O Cebreiro ÓSCAR CELA Familias en la nieve en O Cebreiro ÓSCAR CELA Familias en la nieve en O Cebreiro ÓSCAR CELA Familias en la nieve en O Cebreiro ÓSCAR CELA Familias en la nieve en O Cebreiro ÓSCAR CELA Familias en la nieve en O Cebreiro ÓSCAR CELA Familias en la nieve en O Cebreiro ÓSCAR CELA Máquinas quitanieves en Pedrafita do Cebreiro ÓSCAR CELA Máquinas quitanieves en Pedrafita do Cebreiro ÓSCAR CELA Máquinas quitanieves en Pedrafita do Cebreiro ÓSCAR CELA Máquinas quitanieves en Pedrafita do Cebreiro ÓSCAR CELA Máquinas quitanieves en Pedrafita do Cebreiro ÓSCAR CELA Quitanieves en Pedrafita ÓSCAR CELA Máquinas quitanieves en Pedrafita do Cebreiro Óscar Cela Máquinas quitanieves en Pedrafita do Cebreiro Óscar Cela

La nieve ha llegado a la montaña de Lugo este sábado. No hay carreteras cortadas, aunque la situación se ha complicado esta tarde. En el tramo de la A-6 entre Pedrafita do Cebreiro y Doncos (As Nogais) se recomienda, en ambos sentidos, el uso de cadenas o de neumáticos de invierno para turismos y está prohibida la circulación de camiones y de autocares. También es obligatorio el uso de cadenas en cuatro kilómetros, del 16 al 20, en la carretera LU-633, que va de Pedrafita do Cebreiro a Triacastela.

Mientras la nieve iba cayendo sobre esa zona de Lugo, en la entrada a Galicia por la autovía del Noroeste se vivía también una situación casi festiva. La nevada animó a pandillas y a familias a acercarse a Pedrafita do Cebreiro para pasar unas horas en un ambiente propiamente invernal. Así se notaba tanto en la capital del municipio como en el poblado de O Cebreiro.

Por otro lado, la Diputación tiene en marcha un dispositivo para mantener abiertas al tráfico las carreteras de su red viaria en municipios afectados por la nieve. Los concellos más afectados hasta ahora han sido Cervantes, Becerreá, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Quiroga. El espesor medio estuvo entre ocho y quince centímetros, pero en algunos puntos de Cervantes se llegó a los veinte.

Un total de 48 operarios, con 32 máquinas y vehículos, forman parte del operativo, que estará también en marcha el domingo por la mañana. La Diputación tiene almacenadas 35 toneladas de sal para que la nieve no impida circular por sus carreteras.