Seis camiones que transportan palas eólicas, bloqueados en Pedrafita al no poder pasar por el viaducto de la A-6

Seis camiones cargados con palas de aerogeneradores llevan bloqueados en la frontera entre Galicia y León desde el martes. El convoy, que salió de Ponferrada y se dirigía al puerto de Ferrol, transporta material valorado en 1,5 millones de euros. Las palas debían entregarse a una empresa de Estados Unidos, General Electrics, que las usaría para renovar varios molinos en suelo americano. La empresa que gestiona el transporte afirma que un error en el permiso otorgado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha hecho que los camiones hayan quedado en un vacío legal sin posibilidad de avanzar.

A estas horas, el convoy sigue parado en el margen de un desvío de la A-6, a apenas unos kilómetros de la localidad de Pedrafita do Cebreiro, justo en la frontera por carretera entre Galicia y León. Los seis camiones transportan otras tantas palas de aerogeneradores, cada una valorada en unos 250.000 euros. Según la empresa, Pérez Torres Marítima, 18 empleados llevan estancados en Pedrafita desde el martes sin poder continuar su trayecto.

Un permiso que no tuvo en cuenta la reapertura del viaducto

La causa del bloqueo parece estar en el permiso otorgado por el Ministerio. Es la empresa la que debe solicitar su visto bueno para realizar una entrega usando un transporte especial de este tipo, el más complejo de todos. Para mover una infraestructura eólica, se deben tener en cuenta varios factores y plasmarlos en un informe detallado.

Hace unos meses, Transportes autorizó este documento, otorgando un permiso para llevar el material de Ponferrada a Ferrol. Sin embargo, por varios retrasos, en diciembre hubo que renovar el documento. El trayecto propuesto por la empresa y aprobado por el Ministerio contemplaba que los camiones pasasen por el centro de Pedrafita (N-6) tras desviarse en la autovía, para luego coger el rotador habilitado por Transportes tras el derrumbe del viaducto de O Castro en el 2022 y así volver de nuevo a la A-6.

Pero ni la empresa ni el Ministerio se percataron de que, el 30 de diciembre, el Gobierno habilitó de nuevo un carril del viaducto reconstruido y cerró el rotador por el que, supuestamente, debía circular este convoy. Al no darse cuenta del cambio, no se trazó una nueva ruta, y este martes los camiones se encontraron con la desagradable sorpresa de que el lugar por el que pretendían circular ya no existe.

Por eso, al llegar a la frontera de Galicia, el convoy tuvo que detenerse. La alternativa lógica es usar el viaducto, ya habilitado, pero el permiso otorgado por el Ministerio no aprobó esta posibilidad, por lo que no se pudo cambiar el trayecto.

La empresa deriva la responsabilidad en la institución nacional, que es la que debe aprobar y supervisar el trayecto. Sobre todo, porque es la Guardia Civil de Tráfico la que debe escoltar el convoy durante el viaje.

La empresa: «Este proxecto é vital para o sector en España e un erro así pode ter consecuencias»

Manuel Castro, uno de los responsables de la empresa, lamenta lo ocurrido: «Temos a 18 empregados parados alí dende o martes. Os camións están bloqueados por un tema burocrático fóra da nosa capacidade, porque nós tiñamos o permiso aprobado. As perdas por esta demora son moi grandes para a compañía, pero o peor é que este proxecto é vital para o sector en España e un erro así pode ter consecuencias».

Este último punto es especialmente importante para Castro. La empresa que solicitó las palas, la estadounidense General Electrics, es también dueña de la fábrica de Ponferrada donde se construyeron. Según el empresario, «é clave que este envío saia ben, porque diso pode depender que General Electrics volva a investir en España. Ultimamente, están pedindo moito máis material a outros países, e estas demoras poden supoñer un gran perxuízo para o sector. As consecuencias poden chegar ata os despedimentos se a situación non mellora e a capacidade desta compañía é de vital importancia».

Para General Electrics, este envío pretende servir como prueba para comprobar la eficiencia del trabajo en el sector en España, según Castro, y esta demora podría causar un gran daño para su reputación.

El Ministerio de Transportes se reunió con la empresa en varias ocasiones desde que los camiones quedaron bloqueados. Este jueves, se redactó un permiso extraordinario para poder agilizar la situación y que el convoy pueda circular por el viaducto de la A-6 (de noche, para no entorpecer el tráfico) y transportar las palas hasta Ferrol. Allí lleva días esperando un barco que las trasladará a Estados Unidos. Por el momento, la empresa sigue a la espera y los camiones, parados.